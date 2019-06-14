Танкерная война: Иран раскрыл вброс США - "группа Б переходит к плану Б"

Что говорят в США

По данным телеканала CNN, военные США при помощи самолета-разведчика сделали видеозапись, на кадрах которой можно увидеть, как иранские моряки снимают с борта атакованного танкера неразорвавшуюся мину.

Этот момент навел американцев на мысль, что таким образом "Иран пытается скрыть следы своего преступления". Как отмечает CNN, в настоящее время несколько кораблей ВМФ Исламской Республики Иран продолжают находиться рядом с пострадавшим танкером. Неподалеку находится и американский эсминец Bainbridge.

Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, заявил, что ответственность за взрывы на танкерах в Оманском заливе несут иранские военные.

В свою очередь представитель Пентагона на условиях анонимности рассказал телеканалу CBS некоторые подробности позиции Вашингтона. Так, по словам собеседника канала, ответ на действия Ирана "обязательно последует", но он будет зависеть от того, какие улики удастся собрать против Ирана.

Позиция Ирана

Безосновательными назвал глава МИД Ирана Мохаммад Джафар Зариф заявления Вашингтона о причастности Тегерана к "атаке" на танкеры в Оманском заливе.

"То, что США незамедлительно воспользовались возможностью выдвинуть обвинения против Ирана, не имея никаких фактических или косвенных доказательств, лишь делает очевидным, что группа Б переходит к плану Б: к попыткам саботировать дипломатические усилия, в том числе (премьер-министра Японии) Абэ Синдзо, а также к прикрытию экономического терроризма против Ирана", - написал он на личной странице в Twitter.

Что за атака

Напомним, об очередной атаке на танкеры утром 13 июня сообщили арабские СМИ, Инцидент произошёл в районе побережья эмирата Эль-Фуджайра в ОАЭ. Атакованы норвежский танкер Front Altair и панамский Kokuka Courageous.

Согласно предварительным данным, в борт Front Altair попала торпеда, после чего судно затонуло. Как сообщила тайваньская энергетическая компания CPC, танкер перевозил 75 тысяч тонн лигроина, что может негативно сказаться на экологической обстановке.

Позиция России

Инцидент прокомментировал в интернете глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он напомнил, что через Оманский залив и Ормузский пролив проходит "караванный" морской путь, по которому вывозятся фантастические объёмы нефти, добываемой в целом ряде стран. В этой связи данный регион имеет очень высокий уровень милитаризации. В частности, там находятся военные базы США, а сам залив кишит американскими военными кораблями.

"Если поджечь фитиль в этом квадрате, вспыхнет военный пожар, потушить который не удастся десятилетиями, миллионы людей погибнут или станут беженцами", - предупреждает Кадыров.

Он добавляет, что в этом же регионе расположены сразу две исламские святыни - "благословенная Мекка" и "лучезарная Медина". Кроме того, данный регион находится всего в 2 тысячах километров от южных границ России. Это ничтожное расстояние для современных ракетных комплексов.

"Мы очень надеемся, что перед лицом общей угрозы страны арабского мира сплотятся, забудут о мелочных распрях и дадут врагам, кто бы они ни были, понять, что едины и не допустят раскола!" - подытожил Кадыров.