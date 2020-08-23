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Танками и самолетами: Лукашенко рассказали о возможной подготовке к его свержению

23 августа 2020, 14:20  •  92 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Минобороны Белоруссии напомнили, что время подлета из Польши к границам страны составляет примерно 20 минут
Действия силовых ведомств в Белоруссии, направленные на урегулирование ситуации, внешние силы могут представить как геноцид против народа. Такое заявление сделал глава Минобороны Республики Виктор Хренин.
По его словам, такое развитие событий означает лишь предлог для изменения политического курса, что можно осуществить силовыми методами. А недалеко от границ страны, отметил военный, как раз дислоцированы части и подразделения, которые находятся в состоянии боевой готовности.
Хренин добавил, что для оказания помощи потенциальным нарушителям белорусских границ Штаты могут направить 18 военных истребителей F-16, которые не так давно перебросили из ФРГ на польскую авиабазу Ласк. Время подлета к белорусской границе – чуть больше 20 минут.
Главная цель мероприятий Альянса, уверен Хренин заключается в оперативной боевой подготовке сил государств из состава НАТО, которые отрабатывают варианты применения военных маневров при "кризисном реагировании". Именно для того, чтобы исключить развитие такого сценария, Генштаб Белоруссии разработал операцию по молниеносному реагированию и развертыванию, сообщает "Интерфакс".
Стоит отметить, что Минск неоднократно выражал опасения по поводу возможной военной угрозы со стороны НАТО, наращивающего свою мощь у границ Республики, что вызывает беспокойство у Лукашенко. В настоящее время в соседних Польше и Литве проходят маневры Североатлантического блока, которые будут отрабатываться до конца месяца с применением бронемашин, артиллерии, ракетных комплексов и авиации.
В ходе посещения военного полигона в Гродно, которое состоялось 22 августа, президент Белоруссии попросил министра обороны страны сделать все для обеспечения территориальной целостности государства.

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