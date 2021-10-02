Танк-одиночка преодолел реку и грязь: В Польше отрабатывают сценарий войны

Танк-одиночка преодолел реку и грязь в рамках польских учений "Рысь 21". Соответствующее видео распространилось в Сети. Таким образом, в стране отрабатывают сценарий войны против Белоруссии, заметил один из Telegram-каналов.

Telegram-каналы распространили видео, запечатлевшее военные учения в Польше.

На кадрах можно увидеть танк, который пересекает реку. Боевая машина въезжает в воду так, что над поверхностью остаются только пушка и башня.

Преодолев водоём, танк оказывается на противоположном берегу и продолжает двигаться вперёд по размокшей от воды грязевой почве.

Эти манёвры проводят польские сухопутные войска. Цель учений, как пишет один из ресурсов, состоит в том, чтобы просчитать действия на случай прямого боевого столкновения.

Отрабатывают сценарий возможной войны против Беларуси,

- указывает Telegram-канал "СВЕЖЕСТИ".

Манёвры "Рысь 21" начались в восточной части республики 10 сентября. Глава Министерства национальной обороны страны Мариуш Блащак тогда заявил, что проведение данных мероприятий связано с совместными учениями России и Белоруссии "Запад-2021".