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Танк-одиночка преодолел реку и грязь: В Польше отрабатывают сценарий войны
02 октября 2021, 19:35 • 209 • Политика
Танк-одиночка преодолел реку и грязь в рамках польских учений "Рысь 21". Соответствующее видео распространилось в Сети. Таким образом, в стране отрабатывают сценарий войны против Белоруссии, заметил один из Telegram-каналов.
Telegram-каналы распространили видео, запечатлевшее военные учения в Польше.
На кадрах можно увидеть танк, который пересекает реку. Боевая машина въезжает в воду так, что над поверхностью остаются только пушка и башня.
Преодолев водоём, танк оказывается на противоположном берегу и продолжает двигаться вперёд по размокшей от воды грязевой почве.
Эти манёвры проводят польские сухопутные войска. Цель учений, как пишет один из ресурсов, состоит в том, чтобы просчитать действия на случай прямого боевого столкновения.
- указывает Telegram-канал "СВЕЖЕСТИ".
Манёвры "Рысь 21" начались в восточной части республики 10 сентября. Глава Министерства национальной обороны страны Мариуш Блащак тогда заявил, что проведение данных мероприятий связано с совместными учениями России и Белоруссии "Запад-2021".
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