Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чубайс выдвинул требования России. Пронько перевёл заявление о перевороте
Украине разрешили не платить России долги
Что такое "Частная военная компания Вагнера": Бойцы, оружие, возможнос...
Слухи подтвердились: Спикера Рады Разумкова лишают должности
Главная / Политика

Танк-одиночка преодолел реку и грязь: В Польше отрабатывают сценарий войны

02 октября 2021, 19:35  •  209 • Политика
Танк-одиночка преодолел реку и грязь в рамках польских учений "Рысь 21". Соответствующее видео распространилось в Сети. Таким образом, в стране отрабатывают сценарий войны против Белоруссии, заметил один из Telegram-каналов.
Telegram-каналы распространили видео, запечатлевшее военные учения в Польше.
На кадрах можно увидеть танк, который пересекает реку. Боевая машина въезжает в воду так, что над поверхностью остаются только пушка и башня.
Преодолев водоём, танк оказывается на противоположном берегу и продолжает двигаться вперёд по размокшей от воды грязевой почве.
Эти манёвры проводят польские сухопутные войска. Цель учений, как пишет один из ресурсов, состоит в том, чтобы просчитать действия на случай прямого боевого столкновения.
Отрабатывают сценарий возможной войны против Беларуси,
- указывает Telegram-канал "СВЕЖЕСТИ".
Манёвры "Рысь 21" начались в восточной части республики 10 сентября. Глава Министерства национальной обороны страны Мариуш Блащак тогда заявил, что проведение данных мероприятий связано с совместными учениями России и Белоруссии "Запад-2021".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





209
Источник
Похожие новости
02 октября 2021, 18:29
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в прямом эфире
02 октября 2021, 18:29
Помилование не грозит: Саакашвили пообещали минимум 6 лет тюрьмы. Кремль дал комментарий
02 октября 2021, 18:29
Венгрия поставила точку на европейской мечте Украины - политолог
02 октября 2021, 18:29
Австралию накачивают "ядерной" начинкой: Из Пакистана выдали предупреждение
02 октября 2021, 18:29
Сенатор Джабаров ответил на выпад чешского дипломата из-за цен на русский газ
02 октября 2021, 21:20
Зеленского попросили поставить себе оценку. Он ответил нехотя: "Думаю, я где-то там…"
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 октября 2021, 18:29
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в прямом ...
02 октября 2021, 18:29
Помилование не грозит: Саакашвили пообещали минимум 6 лет тюрьмы. Кремль дал коммента...
02 октября 2021, 18:29
Венгрия поставила точку на европейской мечте Украины - политолог
02 октября 2021, 18:29
Австралию накачивают "ядерной" начинкой: Из Пакистана выдали предупреждение
02 октября 2021, 18:29
Молдавия не пропустила в Приднестровье российского миротворца
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2021, 16:30
Postimees: проблемы Эстонии не решить уничтожением русских школ
29 сентября 2021, 09:20
Зеленский наказал США за высокомерие на миллиарды долларов
26 сентября 2021, 23:35
Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией
30 сентября 2021, 12:50
Русские бойцы приходят в Мали. Европа забилась в истерике
26 сентября 2021, 02:30
Отдых Путина, о котором умолчал Песков: Шутки президента, шёпот Шойгу
30 сентября 2021, 14:40
В Киеве определились со сроками переговоров Зеленского с Путиным
27 сентября 2021, 01:25
Европейский суд по правам человека против России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.