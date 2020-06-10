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Танк М1 Abrams уже не лучший

10 июня 2020, 13:00  •  65 • Аналитика

Американский танк М1 Abrams – один из самых распространенных в мире. Но конфликты на Ближнем Востоке показали: эта боевая машина не свободна от многочисленных проблем и довольно легко становится мишенью для противника.



«Абрамс» больше не лучший


Сегодня наличие определенных недостатков у «Абрамсов» вынуждены признать даже в американском военном командовании. Так, не столь давно генерал Джон Мюррей был вынужден признать, что «Абрамс» уже нельзя назвать самым лучшим в мире основным боевым танком.

В США не любят признавать недостатки своего вооружения, но от правды никуда не деться. Достаточно посмотреть, что происходило с «Абрамсами» в многочисленных войнах последних лет, причем не только в тех, в которых участвовали американские вооруженные силы, но и в ведущихся союзными США государствами.

Тридцать лет назад, во время войны в Персидском заливе, М1А2 Abrams прекрасно зарекомендовали себя в боях против иракской армии. Войска Саддама Хусейна в основном имели на вооружении советские танки Т-72. Но даже не столько технические особенности танков, сколько низкий уровень подготовки экипажей привели к тому, что иракские танкисты терпели поражения от американцев на «Абрамсах».

Успех в Ираке вдохновил США: американское военное командование решило, что раз армия обладает лучшим в мире основным боевым танком, то можно пока не уделять внимания его модернизации. Разочарование пришло спустя десятилетия. Но уже во время второй войны в Ираке мифы о непобедимости американских танков стали стремительно развеиваться. Иракские солдаты без особых проблем поражали «Абрамсы» из РПГ советского производства. Иногда хватало одного попадания в боковую часть из гранатомета, чтобы вывести машину из строя. Кроме того, оказалось, что горючего для танков надо куда больше, чем предполагалось изначально, а радиостанции постоянно выходят из строя.

Как хуситы уничтожают саудовские «Абрамсы»


Танк М1 Abrams США активно поставляли своим многочисленным союзникам, в том числе и Саудовской Аравии. Эр-Рияд вкладывал и вкладывает колоссальные средства в вооружение и оснащение своей армии, однако развязанная не без участия саудитов гражданская война в Йемене показала: одних денежных вливаний, как и американского покровительства, недостаточно для победы над серьезным и идейно мотивированным врагом. Саудовская армия вместе с союзниками из ОАЭ и других арабских стран так и не смогла победить йеменских повстанцев-хуситов. Не помогли и американские танки. Более того, именно Йемен обнажил наличие у «Абрамсов» серьезных проблем.


Здесь надо понимать, что йеменские повстанцы – хуситы вооружены куда хуже, чем саудиты. Их никто и никогда особо не баловал ни оружием, ни деньгами. Так, если говорить о противотанковом вооружении, то хуситы располагают советскими противотанковыми ракетными комплексами «Фагот», «Конкурс», «Малютка» и иранскими комплексами Towsan-1, которые являются почти точной копией «Конкурса». Однако тактика противодействия танковому наступлению у хуситов отработана безупречно и советские ПТРК превращаются в грозное оружие даже против хваленых американских «Абрамсов».

Весна 2015 года. На кадрах видео мы наблюдаем, как хуситы поражают два саудовских танка M1A2S Abrams из переносных противотанковых ракетных комплексов. Одного попадания в танк оказывается достаточно, чтобы он загорелся. И где же превосходная американская броня? А ведь еще есть и такие последствия попаданий как детонация боекомплекта, в результате которой у танка просто отрывало башню.

Как оказалось, американские танки не обладают надежной защитой от подобных ракет. Несмотря на все усовершенствования брони «Абрамсов», обеспечить защиту на 360 градусах она не в состоянии. Этим и пользуются йеменские повстанцы. Towsan-1 способны поражать танки на расстоянии до 3,5 км.


В основном хуситы устраивают засады во время перемещения танковых колонн противника и нападают неожиданно. Эффект внезапности в сочетании с высокой меткостью йеменских стрелков приводит к фатальным последствиям для саудовских танков. Но есть и еще одна проблема: саудовские военнослужащие подготовлены плохо, идейно не мотивированы, погибать за деньги в йеменских песках им совсем не хочется. Правда, американский аналитик Блейк Стилуэлл пишет, что такая же участь постигла бы и американских танкистов, попытайся они противостоять хуситам на «Абрамсах».
Илья Полонский

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