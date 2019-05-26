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Танк, БМП и более 50 террористов убитыми: Армия Сирии успешно отражает атаки боевиков
26 мая 2019, 06:39 • 51 • В мире
Неожиданно активизировались боевики в Сирии – они начали массированное наступление на армию Сирии. Военные, однако, успешно отражают угрозы. Так, террористы потеряли около 50 человек убитыми, уничтожены их танк, БМП и другое вооружение.
Бои шли в сирийской Хаме. Боевики из зоны деэскалации в Идлибе двинулись на север провинции и атаковали правительственные войска.
Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на главу российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Виктора Купчишина. По его данным, оборонительные бои сирийской армии успешны. Так, террористы потеряли танк, БМП, пять автомобилей повышенной проходимости, укомплектованных крупнокалиберными пулеметами и более 50 человек из своих рядов.
Наступление ведут в основном представители запрещенной в РФ террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ранее она носила название "Джебхат Ан-Нусра" и также была запрещена в РФ). В атаке участвовали около двух сотен боевиков, два танка, БМП, 13 машин с пулеметами.
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