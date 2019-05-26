Танк, БМП и более 50 террористов убитыми: Армия Сирии успешно отражает атаки боевиков

Бои шли в сирийской Хаме. Боевики из зоны деэскалации в Идлибе двинулись на север провинции и атаковали правительственные войска.

Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на главу российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Виктора Купчишина. По его данным, оборонительные бои сирийской армии успешны. Так, террористы потеряли танк, БМП, пять автомобилей повышенной проходимости, укомплектованных крупнокалиберными пулеметами и более 50 человек из своих рядов.

Наступление ведут в основном представители запрещенной в РФ террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ранее она носила название "Джебхат Ан-Нусра" и также была запрещена в РФ). В атаке участвовали около двух сотен боевиков, два танка, БМП, 13 машин с пулеметами.