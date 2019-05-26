Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Многодетная мать Анна Банщикова поделилась секретом стройности
"Оправдания для враждебности": В Иране объяснили, что значат заявления...
"Кто против?": как власть нарушает права украинцев? От 24.05.19
"Наша перемога": Климкин взялся оценивать ответ МИД РФ на решение Межд...
Главная / В мире

Танк, БМП и более 50 террористов убитыми: Армия Сирии успешно отражает атаки боевиков

26 мая 2019, 06:39  •  51 • В мире
Неожиданно активизировались боевики в Сирии – они начали массированное наступление на армию Сирии. Военные, однако, успешно отражают угрозы. Так, террористы потеряли около 50 человек убитыми, уничтожены их танк, БМП и другое вооружение.
Бои шли в сирийской Хаме. Боевики из зоны деэскалации в Идлибе двинулись на север провинции и атаковали правительственные войска.
Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на главу российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Виктора Купчишина. По его данным, оборонительные бои сирийской армии успешны. Так, террористы потеряли танк, БМП, пять автомобилей повышенной проходимости, укомплектованных крупнокалиберными пулеметами и более 50 человек из своих рядов.
Наступление ведут в основном представители запрещенной в РФ террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ранее она носила название "Джебхат Ан-Нусра" и также была запрещена в РФ). В атаке участвовали около двух сотен боевиков, два танка, БМП, 13 машин с пулеметами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
25 мая 2019, 23:54
«Неимоверно опасный прецедент»: администрация Трампа намерена продать вооружения арабским странам в обход конгресса
25 мая 2019, 07:54
"Мы его начали сразу прессовать": Климкин рассказал байку, как пил водку с Лавровым
26 мая 2019, 03:09
«Уничтожены танк, БМП и свыше 50 боевиков»: армия Сирии отразила наступление террористов в Идлибе
25 мая 2019, 20:54
В Казахстане шквал снес батут: Погиб ребенок, пострадали еще двое
25 мая 2019, 07:54
"Чтоб помнили, куда их не возьмут": В Рунете сравнили киевскую эмблему НАТО со звездой Сердючки
25 мая 2019, 20:54
Китай готов применить «сокрушительное оружие» против США в торговой войне
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2019, 07:54
"Мы его начали сразу прессовать": Климкин рассказал байку, как пил водку с Лавровым
21 мая 2019, 12:39
«Украина вряд ли переживёт Порошенко-2»: о чём свидетельствуют первые внешнеполитические заявления Зеленского
25 мая 2019, 04:39
"Не стоит сразу искать "зраду": На Украине готовятся к худшему из-за решения Морского трибунала ООН
20 мая 2019, 17:24
Смартфон превратится в кирпич? Что означает «отключение» Huawei от Google
23 мая 2019, 23:24
У президента Молдовы лопнуло терпение
22 мая 2019, 01:54
"Спокойной ночи, Петр Алексеевич": "Юридический киллер" готовит удар по Порошенко
20 мая 2019, 04:24
"День освобождения от Порошенко": На Украине перед инаугурацией нового президента Зеленского не могут забыть о старом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.