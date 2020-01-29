«Танк — это же птица, ему простор нужен». Размышления о танковом вопросе в современной российской армии • 114 • Аналитика

Материал, который я сегодня представлю на суд читателей, появился на свет благодаря общению с фанатом. Нет, это не ярый футбольный фанат-мальчишка и даже не поседевший рокер из 90-х. Это вполне адекватный военный пенсионер, седой головой и полным набором сопутствующих возрасту и прошедшим годам службы болезней.



Танкист, который, выйдя в отставку, занялся... моделями. Именно моделями танков. Его дача сегодня — это музей танков множества стран и разного времени. Одних «Тигров» я насчитал почти 20 единиц. Лучше бы я не задавал вопроса о количестве однотипных машин в коллекции.







Просто потому, что попал на такую экскурсию об этих танках, с такими подробностями, что в конечном итоге часа через три понял, что мои знания о танках вообще и о «Тиграх» в частности близки к нулю. «Ну как можно не заметить вот этого крепления? Таких машин выпущено всего … штук!» Или «Ну ты вообще танк видел когда-нибудь? Хоть по телевизору? Вот сюда посмотри. Это же гениальное решение…»



Я думаю, вы поняли, что такое фанат танков. Так же и то, что общаться с такими людьми — одно удовольствие. Глубокие знания вопроса, любовь к объекту, способность объективно говорить о достоинствах и недостатках машин. Чего стоит, например, такое выражение: «Танк — это же птица! Орёл! Ему простор нужен. Воля. Высота. Вот тогда ты и увидишь настоящего орла, а не живое чучело в клетке…»



Иногда сталкиваешься с вопросами, которые вроде бы понятны, да и ответ на которые очевиден. Но встречаешь человека и понимаешь, что многое не так однозначно, как кажется на первый взгляд.



Мы разговорились о проблеме… которой нет. Именно так. Наверное, многие сибиряки и дальневосточники задавали себе один вопрос, особенно после очередного парада, танкового биатлона или выступления министра обороны, где упоминались танки.



Итак, поразмышляем о танковом вопросе в российской армии.



Почему в европейской части России танки новые, модернизированные и соответствующие всем мировым стандартам, а к нам везут явно устаревшие, не модернизированные машины. Какой Т-90 в Сибири? Вы тут вряд ли найдете и последнюю модификацию Т-72.



Вот об этом я и поговорил с подполковником в отставке, бывшим заместителем командира танкового полка. Большинство выводов в этой статье принадлежит именно ему, за что я искренне его благодарю. Фамилию не называю по просьбе соавтора.



Сразу оговорюсь, танковых подразделений и частей в составе мотострелковых бригад и дивизий мы не касались. Разговор шел об отдельных танковых частях и соединениях. О том самом бронекулаке, который способен пробить стратегическую оборону противника. Решить именно стратегическую задачу.



Итак, тактика применения танков времен Второй мировой войны сегодня малоэффективна. Слишком много ПТС сегодня спрятано в окопах противника. Жечь танки могут все. Соответственно, танкисты уже не могут действовать по принципу «поддержать пехоту огнем и гусеницами».



Однако основы танкового боя никто не отменял. То, что танк в горах, в тайге или в городе превращается в мишень, знают даже дети. Это та самая клетка, которая не дает орлу взлететь. Но и то, чему учили ещё прадедов сегодняшних танкистов (маневр, скорость, точный огонь по противнику и уничтожение в первую очередь ПТС), никто не забывал.



Значит, для ведения танкового боя необходимо выбирать местность, на которой все эти преимущества танков можно будет использовать. Увы, сибирская тайга и болота, дальневосточные сопки, даже Уральские горы мало пригодны для танков.







Мы привыкли к тому, что СССР, а теперь Россия, обладает огромным количеством таких машин. Увы, танк — удовольствие дорогое. Причем не только в производстве, но и в эксплуатации. Потому и разбрасываться танками нежелательно. Даже преступно.



Последних данных по количеству машин я, естественно, не знаю. Но приведу открытые данные из недавнего времени. Итак, несколько лет назад на вооружении российской армии состояло (примерно) 20 тыс. машин, включая те, что находятся в резерве. Цифра, повторяю, не на сегодня. Естественно, некоторые устаревшие машины заменены на новые.



Из них: Т-90 — 400 штук, Т-72 — 7144 штуки, Т-80 — 4744 штуки, Т-64 — 4000 штук, Т-62 — 690 штук, Т-55 — 1200 штук. Есть ещё порядка 150 устаревших ПТ-76. Как видите, реально парк машин достаточно небольшой для такой страны, как наша. И цена каждой машины в бою достаточно велика.



Теперь вернемся к тому, где должны находиться новые машины. К вопросу от сибиряков. Ответ очевиден для большинства читателей. И доказательства правильности своей позиции не надо искать где-то во глубине секретных бункеров. Достаточно взять открытые источники.



Любая воинская часть, особенно такая, переброска которой требует значительных ресурсов и времени, располагается в местах, откуда легко быстро начать боевые действия, быстро выдвинуться к линии фронта самостоятельно, без использования транспорта.



Давайте посмотрим места дислокации отдельных танковых частей и соединений. Учитывая то, что нас интересуют все-таки вопросы обороны страны, части, расположенные на военных базах за рубежом, учитывать не будем. Ну и, как я уже сказал выше, не будем учитывать подразделения и части в составе МСД и МСБ.



Итак, 1 ОгвТБр в Богучаре (Воронежская обл.), 6 ОгвТБр в Мулино (Нижегородская обл.), 5 ОгвТБр в Улан-Удэ (Бурятия), 1 гв. отдельный танковый полк в Калининце (Московская обл.), 6 гв. ОТ полк в Чебаркуле (Челябинская обл.), 11 ОТ полк в Гусеве (Калининградская обл.), 12 и 13 гв. От полки в Наро-Фоминске (Московская обл), 59 гв. ОТ полк в Ельне (Смоленская обл), 68 гв ТП, 163 гв. ТП в Персиановском (Ростовская обл), 237 ТП в Валуйках (Белгородская обл.).



Я перечислил не все отдельные танковые полки и бригады, которые находятся на территории РФ. Задача была в другом. Задача ответить на простой вопрос: откуда ждем прихода очередных «учителей жизни», которых нужно будет гнать нашими танками?



Возможно, выводы, сделанные нами из простых, известных большинству, сведений, спорные. Мне давно знаком героизм наших диванных генералов. «Если надо, мы способны вести воздушный бой даже на БМП». «Русский солдат может то, что не может никто». И прочее.



Даже то, что «противник может внезапно напасть танковым клином где-нибудь под Норильском, а мы…» предвижу. Поэтому и делаю акцент на спорности выводов. Современная война не будет «войной моторов». Это будет война технологий. Как в песенке из старого детского фильма: «Вкалывают роботы, а не человек…»



Однако в эпоху локальных конфликтов гарантировать исключение, например, прорыва крупной группировки террористов на нашу территорию мы не можем. И тогда, как это уже много раз было в последнее время, не роботы, а солдаты пойдут драться. И погибать будут солдаты. И гореть будут не роботы в танках, а люди.



Милитаризировать страну мы не можем по многим причинам. Начиная со слабой пока экономики и заканчивая нехваткой населения. Работать «на склад» (в арсеналы), чтобы в короткие сроки развернуть полки и дивизии, тоже. Остается использовать те ресурсы, которые есть. Воевать не числом, а умением и лучшим оружием.



А танки и танкисты должны находиться там, где они могут стать орлами! Материал, который я сегодня представлю на суд читателей, появился на свет благодаря общению с фанатом. Нет, это не ярый футбольный фанат-мальчишка и даже не поседевший рокер из 90-х. Это вполне адекватный военный пенсионер, седой головой и полным набором сопутствующих возрасту и прошедшим годам службы болезней.Танкист, который, выйдя в отставку, занялся... моделями. Именно моделями танков. Его дача сегодня — это музей танков множества стран и разного времени. Одних «Тигров» я насчитал почти 20 единиц. Лучше бы я не задавал вопроса о количестве однотипных машин в коллекции.Просто потому, что попал на такую экскурсию об этих танках, с такими подробностями, что в конечном итоге часа через три понял, что мои знания о танках вообще и о «Тиграх» в частности близки к нулю. «Ну как можно не заметить вот этого крепления? Таких машин выпущено всего … штук!» Или «Ну ты вообще танк видел когда-нибудь? Хоть по телевизору? Вот сюда посмотри. Это же гениальное решение…»Я думаю, вы поняли, что такое фанат танков. Так же и то, что общаться с такими людьми — одно удовольствие. Глубокие знания вопроса, любовь к объекту, способность объективно говорить о достоинствах и недостатках машин. Чего стоит, например, такое выражение: «Танк — это же птица! Орёл! Ему простор нужен. Воля. Высота. Вот тогда ты и увидишь настоящего орла, а не живое чучело в клетке…»Иногда сталкиваешься с вопросами, которые вроде бы понятны, да и ответ на которые очевиден. Но встречаешь человека и понимаешь, что многое не так однозначно, как кажется на первый взгляд.Мы разговорились о проблеме… которой нет. Именно так. Наверное, многие сибиряки и дальневосточники задавали себе один вопрос, особенно после очередного парада, танкового биатлона или выступления министра обороны, где упоминались танки.Итак, поразмышляем о танковом вопросе в российской армии.Почему в европейской части России танки новые, модернизированные и соответствующие всем мировым стандартам, а к нам везут явно устаревшие, не модернизированные машины. Какой Т-90 в Сибири? Вы тут вряд ли найдете и последнюю модификацию Т-72.Вот об этом я и поговорил с подполковником в отставке, бывшим заместителем командира танкового полка. Большинство выводов в этой статье принадлежит именно ему, за что я искренне его благодарю. Фамилию не называю по просьбе соавтора.Сразу оговорюсь, танковых подразделений и частей в составе мотострелковых бригад и дивизий мы не касались. Разговор шел об отдельных танковых частях и соединениях. О том самом бронекулаке, который способен пробить стратегическую оборону противника. Решить именно стратегическую задачу.Итак, тактика применения танков времен Второй мировой войны сегодня малоэффективна. Слишком много ПТС сегодня спрятано в окопах противника. Жечь танки могут все. Соответственно, танкисты уже не могут действовать по принципу «поддержать пехоту огнем и гусеницами».Однако основы танкового боя никто не отменял. То, что танк в горах, в тайге или в городе превращается в мишень, знают даже дети. Это та самая клетка, которая не дает орлу взлететь. Но и то, чему учили ещё прадедов сегодняшних танкистов (маневр, скорость, точный огонь по противнику и уничтожение в первую очередь ПТС), никто не забывал.Значит, для ведения танкового боя необходимо выбирать местность, на которой все эти преимущества танков можно будет использовать. Увы, сибирская тайга и болота, дальневосточные сопки, даже Уральские горы мало пригодны для танков.Мы привыкли к тому, что СССР, а теперь Россия, обладает огромным количеством таких машин. Увы, танк — удовольствие дорогое. Причем не только в производстве, но и в эксплуатации. Потому и разбрасываться танками нежелательно. Даже преступно.Последних данных по количеству машин я, естественно, не знаю. Но приведу открытые данные из недавнего времени. Итак, несколько лет назад на вооружении российской армии состояло (примерно) 20 тыс. машин, включая те, что находятся в резерве. Цифра, повторяю, не на сегодня. Естественно, некоторые устаревшие машины заменены на новые.Из них: Т-90 — 400 штук, Т-72 — 7144 штуки, Т-80 — 4744 штуки, Т-64 — 4000 штук, Т-62 — 690 штук, Т-55 — 1200 штук. Есть ещё порядка 150 устаревших ПТ-76. Как видите, реально парк машин достаточно небольшой для такой страны, как наша. И цена каждой машины в бою достаточно велика.Теперь вернемся к тому, где должны находиться новые машины. К вопросу от сибиряков. Ответ очевиден для большинства читателей. И доказательства правильности своей позиции не надо искать где-то во глубине секретных бункеров. Достаточно взять открытые источники.Любая воинская часть, особенно такая, переброска которой требует значительных ресурсов и времени, располагается в местах, откуда легко быстро начать боевые действия, быстро выдвинуться к линии фронта самостоятельно, без использования транспорта.Давайте посмотрим места дислокации отдельных танковых частей и соединений. Учитывая то, что нас интересуют все-таки вопросы обороны страны, части, расположенные на военных базах за рубежом, учитывать не будем. Ну и, как я уже сказал выше, не будем учитывать подразделения и части в составе МСД и МСБ.Итак, 1 ОгвТБр в Богучаре (Воронежская обл.), 6 ОгвТБр в Мулино (Нижегородская обл.), 5 ОгвТБр в Улан-Удэ (Бурятия), 1 гв. отдельный танковый полк в Калининце (Московская обл.), 6 гв. ОТ полк в Чебаркуле (Челябинская обл.), 11 ОТ полк в Гусеве (Калининградская обл.), 12 и 13 гв. От полки в Наро-Фоминске (Московская обл), 59 гв. ОТ полк в Ельне (Смоленская обл), 68 гв ТП, 163 гв. ТП в Персиановском (Ростовская обл), 237 ТП в Валуйках (Белгородская обл.).Я перечислил не все отдельные танковые полки и бригады, которые находятся на территории РФ. Задача была в другом. Задача ответить на простой вопрос: откуда ждем прихода очередных «учителей жизни», которых нужно будет гнать нашими танками?Возможно, выводы, сделанные нами из простых, известных большинству, сведений, спорные. Мне давно знаком героизм наших диванных генералов. «Если надо, мы способны вести воздушный бой даже на БМП». «Русский солдат может то, что не может никто». И прочее.Даже то, что «противник может внезапно напасть танковым клином где-нибудь под Норильском, а мы…» предвижу. Поэтому и делаю акцент на спорности выводов. Современная война не будет «войной моторов». Это будет война технологий. Как в песенке из старого детского фильма: «Вкалывают роботы, а не человек…»Однако в эпоху локальных конфликтов гарантировать исключение, например, прорыва крупной группировки террористов на нашу территорию мы не можем. И тогда, как это уже много раз было в последнее время, не роботы, а солдаты пойдут драться. И погибать будут солдаты. И гореть будут не роботы в танках, а люди.Милитаризировать страну мы не можем по многим причинам. Начиная со слабой пока экономики и заканчивая нехваткой населения. Работать «на склад» (в арсеналы), чтобы в короткие сроки развернуть полки и дивизии, тоже. Остается использовать те ресурсы, которые есть. Воевать не числом, а умением и лучшим оружием.А танки и танкисты должны находиться там, где они могут стать орлами! Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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