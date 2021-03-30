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"Танго вдвоем": Песков рассказал о реанимации российско-американских отношений
30 марта 2021, 11:50 • 114 • Политика
Стремление США говорить с РФ с позиции силы обострили ситуацию до предела
Отношения Москвы и Вашингтона нужно срочно реанимировать. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, оценивая состояние двусторонних контактов.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин старается спасти российско-американские отношения, для этого был предложен открытый разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. Но американская сторона не проявила заинтересованности.
"Нужно начать говорить, – пояснил Песков. – Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют".
Проблема в том, что США настроились говорить с Россией с позиции силы, по крайней мере, они это постоянно повторяют. Но это исключено – такого отношения к себе Москва не допустит.
"Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях, но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы",
– подчеркнул Песков в интервью "АиФ".
На этом фоне Кремль решил провести ревизию российско-американских отношений и по ее итогам определит, как строить взаимодействие дальше. Но уже сейчас понятно, что контакты будут по тем направлениям, которые важны, в первую очередь, для России. Например, по иранской теме, по вопросам контроля над вооружениями.
Ранее стало известно, что администрация Байдена раскололась на два лагеря по отношению к РФ: одни настаивают на жестких санкциях "без оглядки на партнеров", другие за более прагматичный подход. Сам Байден после оскорбительных высказываний в адрес Путина сдал назад – так эксперты оценили его первую большую пресс-конференцию.
Впрочем, давлению США уже стойко противостоит даже Европа. По крайней мере, "Северный поток-2" Берлин отстоял. После длительного перерыва строительство газопровода возобновилось хорошими темпами. Сейчас к российским трубоукладчикам, работающим у датского острова Борнхольм, присоединилось третье судно.
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