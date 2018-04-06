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Танец кожаных змей, или Второе рождение русского кнута

06 апреля 2018, 09:24  •  107 • Аналитика
На одной из столичных военных реконструкций, где участники демонстрировали свое мастерство владения раритетным оружием, я обратил внимание на человека, который виртуозно работал длинными арапниками. «Кожаные змеи» летали вокруг него, словно стрелы, обвивались вокруг тела, как обручи, взвивались ласточками к небу, неслышно скользили по полу и щелкали в воздухе так, словно целый взвод синхронно палил из мушкетов. Этот «танец кожаных змей» в руках человека завораживал. В нем была какая-то мистика. Я решил взять интервью у загадочного «змеевика». Зовут кнутобойца Владимир Митрофанов.



– Владимир, можно немного истории? Откуда есть пошло это экзотическое оружие?


– А какое существо из живущих на земле оно тебе напоминает?

– Змею, удава.

– Правильно. Как только древний сообразительный человек увидел змею, оценил, как она движется, атакует и быстро сворачивается в клубок при отступлении, тут же решил сделать аналогичное ручное оружие. Так что кнут уходит корнями в глубину веков. С тех пор он стал верным другом и помощником человека. Причем этот инструмент присутствовал в культуре как кочевых, так и оседлых народов. Называли его в разных концах планеты по-разному: камча, бич, батог, арапник и т.д. На Западе создали свою классификацию кнутов: буллвипы, стоквипы и снейквипы.



У славянских народов кнуты были многофункциональными. Каждый из них создавался под свой вид деятельности. С ним пасли скот, ходили на охоту, его использовали в воспитательных целях, как боевое оружие в рукопашной схватке, средство самообороны, для дрессуры домашних животных. Некоторые левши изобретали пистолеты-кнуты. Кроме боевых функций, у него были и развлекательные. Кнут стал неотъемлемым атрибутом народных гуляний, игр, забав, состязаний на ловкость и выносливость. В зависимости от назначения этот инструмент был разной длины, разного веса и разных конструкций.

– Но в наше время он уже наверняка потерял свою актуальность…

– Это оригинальное наследие наших предков, и забывать его не хочется. Нам, разумеется, вряд ли удастся в полном объеме реконструировать те приемы работы кнутом, которыми владели наши пращуры, хотя знаний о биомеханике человека у нас несравненно больше. Но процесс идет, арапники свистят, и до чего-то мы все равно додумаемся.



Сейчас кнут активно используется мастерами цирка, наездниками – для работы с лошадьми, в различных военных реконструкциях. Его очень любят современные метатели ножей. Они используют кнут как вспомогательное средство тренировки на точность попадания. Этот инструмент прекрасно помогает чувствовать дистанцию, очень хорошо тренирует микромоторику и координацию движений. За любое неверное движение следует неотвратимое наказание – кнут, как бумеранг, возвращается к хозяину и больно стегает его. Поэтому движения при посылании кнута должны быть выверенными и очень точными.

– А как развивается это искусство за рубежом?

– Очень активно. В Америке, Мексике большие виртуозы кнута – местные ковбои и гаучо. Бурно развивается это искусство в Австралии – там сейчас появились мастера мирового уровня. Мы их смотрим чуть ли не каждый день в Youtube. Кнуты у них очень хорошие – из крокодиловой и буйволовой кожи. Да и сами они работают творчески, изобретательно, с огоньком. У этих ребят с островов есть чему поучиться. У нас таких мастеров немного. Пальцев одной руки хватит, чтобы их пересчитать. Я их всех знаю.

Мир перед угрозой «джихад-туризма»


Искусством владения кнутом в бою очень интересуются казаки. Некоторые из них регулярно берут у меня мастер-классы, многие заказывают это оружие. Недавно, например, кнуты заказали инструкторы из кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. Им они нужны были для показательных выступлений по джигитовке.

– А вы сами показательные выступления делаете?

– Регулярно. В основном на разных реконструкциях, спортивных шоу, в военно-патриотических клубах. Курсантам и кадетам нравится. Я сам – бывший офицер, и для меня это – родная среда. Кнут сейчас, можно сказать, переживает второе рождение, причем во всем мире. И мы в России поможем развитию этого боевого искусства.
Автор: Игорь Моисеев

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