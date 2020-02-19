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Танец, чтобы спастись от коронавируса: Уникальные занятия ежедневно проводятся в Китае
19 февраля 2020, 11:54 • 19 • В мире
Танец для спасения от коронавируса стал ежедневным ритуалом в госпитале китайского Уханя. Все, кто заражён в лёгкой форме, несколько минут танцуют под музыку вместе с медперсоналом. Врачи считают, что позитивный настрой и дыхательная гимнастика помогут бороться с болезнью.
Впервые танец был исполнен ещё неделю назад. В одном из временных госпиталей, где содержатся исключительно пациенты с коронавирусом, медики решили как-то разнообразить монотонные и скучные дни своих подопечных. Две медицинские сестры в защитных костюмах включили национальные песни и начали танцевать. Вскоре к ним присоединились пациенты. Женщины и мужчины в халатах, в пижамах, в пуховиках стали двигаться под музыку.
Одна из медсестёр, Чэнь Сяоянь, позже рассказала журналистам, что изначально планировалось всего лишь разрядить атмосферу. Пациенты целыми днями лежат на койках, им придётся провести в больнице ещё много дней. Вот и устроили танцы, чтобы люди могли хоть немного размяться и развлечься.
Медики считают, что простые физические упражнения заражённым коронавирусом в лёгкой форме только на пользу. Кроме того, это отличная дыхательная гимнастика. И вот теперь изо дня в день в госпитале Уханя проводятся массовые танцы.
Танцы в парках и на площадях, в которых принимают участие десятки, а то и сотни людей, - достаточно распространённое явление в Китае. Присоединиться может любой желающий. Массовые танцы особенно популярны у людей пенсионного возраста. Они собираются вместе, чтобы не чувствовать себя одинокими в стенах своих жилищ, а также размять мышцы и лишний раз прогуляться.
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