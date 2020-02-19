Танец, чтобы спастись от коронавируса: Уникальные занятия ежедневно проводятся в Китае

Впервые танец был исполнен ещё неделю назад. В одном из временных госпиталей, где содержатся исключительно пациенты с коронавирусом, медики решили как-то разнообразить монотонные и скучные дни своих подопечных. Две медицинские сестры в защитных костюмах включили национальные песни и начали танцевать. Вскоре к ним присоединились пациенты. Женщины и мужчины в халатах, в пижамах, в пуховиках стали двигаться под музыку.

Одна из медсестёр, Чэнь Сяоянь, позже рассказала журналистам, что изначально планировалось всего лишь разрядить атмосферу. Пациенты целыми днями лежат на койках, им придётся провести в больнице ещё много дней. Вот и устроили танцы, чтобы люди могли хоть немного размяться и развлечься.

Медики считают, что простые физические упражнения заражённым коронавирусом в лёгкой форме только на пользу. Кроме того, это отличная дыхательная гимнастика. И вот теперь изо дня в день в госпитале Уханя проводятся массовые танцы.

Танцы в парках и на площадях, в которых принимают участие десятки, а то и сотни людей, - достаточно распространённое явление в Китае. Присоединиться может любой желающий. Массовые танцы особенно популярны у людей пенсионного возраста. Они собираются вместе, чтобы не чувствовать себя одинокими в стенах своих жилищ, а также размять мышцы и лишний раз прогуляться.