Тандем устал, тандем ушёл: надолго ли • 108 • Аналитика

Отставка правительства Дмитрия Медведева взбудоражила общество больше, чем программное Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Эту отставку Россия ждала давно, пожалуй, с декабря 2013, когда стало ясно, что команда Медведева не справляется с задачами, которые требовались от неё для подъёма страны.



Плохой актив Дмитрия Медведева

К январю 2014-го элита уже рассматривала должность премьера как вакантную. По стране поползли слухи, что Дмитрия Медведева заменят сразу после Олимпиады в Сочи. Но тут случился Майдан в Киеве, потом – воссоединением с Крымом, конфликт на Донбассе, санкции…







Тон риторики властей поменялся: мол, «коней на переправе не меняют». Хотя «конь» был так себе. Правительство, например, напрочь провалило исполнение майских указов 2012 года, от которых Путин и страна ждали подъёма во многих сферах общественной жизни и экономики.



Однако самый большой удар кабинет министров Медведева нанёс по малому и среднему бизнесу. Либеральный экономический блок правительства почему-то решил, что преференции нужны именно крупным, бюджетообразующим компаниям. Так, мол, их можно подтянуть до уровня транснациональных корпораций.



Малый бизнес задавили налогами и драконовскими ставками по кредитам. Почти одномоментно по стране закрылось более полумиллиона мелких предприятий и фирм. ВВП страны покатился вниз. Одновременно с этим стал расти вклад в консолидированный бюджет от подоходного налога граждан и налогов, включённых в стоимость потребительских товаров. Это старался глава ФНС Михаил Мишустин, организовавший эффективное налоговое администрирование, которое теперь ставят в пример аж всему миру.



Случилась парадоксальная ситуация: ведомство Мишустина собирало налогов в процентном соотношении много больше, чем росла экономика страны. Меж тем, свалившиеся в казну средства на долгие месяцы зависали на министерских счетах. Ведомства не могли обеспечить им своевременное документальное сопровождение в экономику и бюджеты регионов.



С таким багажом негатива кабинет Дмитрия Медведева продержался всю третью каденцию Владимира Путина. В мае 2018 страна обоснованно ждала перемен. Но неумелые чиновники привычно расселись в давно освоенных кабинетах.



Только через полтора года после четвёртой инаугурации Владимира Путина, когда стало ясно, что Дмитрий Медведев со своими министрами проваливает перспективные национальные проекты и не справляется с оперативными вопросами (взять хотя бы ликвидацию большого наводнения на Дальнем Востоке), президент отправил в отставку непопулярный в стране кабинет министров.



Тандем уходит в историю?

Одобрение этого правильного действия Владимира Путина сменилось недоумением, когда он объявил, что специально под Медведева создаётся должность заместителя председателя Совета безопасности страны. Строго говоря, это сугубо президентская структура (председатель СБ – Путин), в которой во всей их полноте объединены полномочия высшего должностного лица государства. Простая логика подсказывает: у Дмитрия Медведева теперь статус поднялся до уровня вице-президента. Или же это должность ради должности - ибо уйти "далеко" наши чиновники после отставок не в состоянии.



Вспомнилась старая советская практика, когда попавшая в номенклатуру персона становилась «непотопляемой», несмотря на все неудачи и провалы. Не справился с работой директора обувной фабрики – перевели на мебельную, потом – на птицефабрику и т.д. Вместо того, чтобы отправить человека на рядовую работу в соответствии с его профессиональным дипломом. Так номенклатурный неумеха мог годами кружить по руководящим должностям, принося урон и вред самым разным коллективам.



Нечто подобное происходит в кадровой практике сегодня. В 2012 году специально под не очень успешных министров в администрации президента были введены ставки помощников, советников. Фамилии этих персон известны стране. Менее известна польза от их нынешней трудовой деятельности.



Можно вспомнить также оскандалившегося экс-министра обороны Анатолия Сердюкова или его собрата из спортивного ведомства Виталия Мутко. Мутко был поднят до уровня заместителя председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития. Путин обосновал это назначение выдающимися организаторскими способностями чиновника.



Рекомендация президента нынешней осенью рассыпалась в пыль на просторах Сибири и Дальнего Востока, где Мутко, вежливо говоря, не справился со своими высокими обязанностями. Как мы знаем, проблемы людей, пострадавших от наводнения в Иркутской области, правительство (в данном случае в лице Виталия Мутко) так до конца и не решило.







Не думаю, что кто-то жаждет "крови" и готов травить до одури "опальных" чиновников. Мы в массе своей люди православной культуры. Сострадание к падшему нам понятно и близко. Однако хочется, чтобы это сострадание не становилось всепрощением, а выбор между благом опального чиновника и страной всё-таки был в пользу страны. Она это заслужила. В том числе, и за восемь лет премьерства Дмитрия Медведева.



С одной стороны, вроде бы, ясно, что прежнего "тандема" не будет, что он уходит в историю. Но с другой стороны, учитывая описанную "непотопляемость", кто знает, чего ожидать в дальнейшем при таком ручном управлении. Пока получается, что тандем устал, тандем ушёл... далеко ли, надолго ли... На этот вопрос ответ дадут конституционные изменения и новый вариант формирования правительства после их принятия. Отставка правительства Дмитрия Медведева взбудоражила общество больше, чем программное Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Эту отставку Россия ждала давно, пожалуй, с декабря 2013, когда стало ясно, что команда Медведева не справляется с задачами, которые требовались от неё для подъёма страны.К январю 2014-го элита уже рассматривала должность премьера как вакантную. По стране поползли слухи, что Дмитрия Медведева заменят сразу после Олимпиады в Сочи. Но тут случился Майдан в Киеве, потом – воссоединением с Крымом, конфликт на Донбассе, санкции…Тон риторики властей поменялся: мол, «коней на переправе не меняют». Хотя «конь» был так себе. Правительство, например, напрочь провалило исполнение майских указов 2012 года, от которых Путин и страна ждали подъёма во многих сферах общественной жизни и экономики.Однако самый большой удар кабинет министров Медведева нанёс по малому и среднему бизнесу. Либеральный экономический блок правительства почему-то решил, что преференции нужны именно крупным, бюджетообразующим компаниям. Так, мол, их можно подтянуть до уровня транснациональных корпораций.Малый бизнес задавили налогами и драконовскими ставками по кредитам. Почти одномоментно по стране закрылось более полумиллиона мелких предприятий и фирм. ВВП страны покатился вниз. Одновременно с этим стал расти вклад в консолидированный бюджет от подоходного налога граждан и налогов, включённых в стоимость потребительских товаров. Это старался глава ФНС Михаил Мишустин, организовавший эффективное налоговое администрирование, которое теперь ставят в пример аж всему миру.Случилась парадоксальная ситуация: ведомство Мишустина собирало налогов в процентном соотношении много больше, чем росла экономика страны. Меж тем, свалившиеся в казну средства на долгие месяцы зависали на министерских счетах. Ведомства не могли обеспечить им своевременное документальное сопровождение в экономику и бюджеты регионов.С таким багажом негатива кабинет Дмитрия Медведева продержался всю третью каденцию Владимира Путина. В мае 2018 страна обоснованно ждала перемен. Но неумелые чиновники привычно расселись в давно освоенных кабинетах.Только через полтора года после четвёртой инаугурации Владимира Путина, когда стало ясно, что Дмитрий Медведев со своими министрами проваливает перспективные национальные проекты и не справляется с оперативными вопросами (взять хотя бы ликвидацию большого наводнения на Дальнем Востоке), президент отправил в отставку непопулярный в стране кабинет министров.Одобрение этого правильного действия Владимира Путина сменилось недоумением, когда он объявил, что специально под Медведева создаётся должность заместителя председателя Совета безопасности страны. Строго говоря, это сугубо президентская структура (председатель СБ – Путин), в которой во всей их полноте объединены полномочия высшего должностного лица государства. Простая логика подсказывает: у Дмитрия Медведева теперь статус поднялся до уровня вице-президента. Или же это должность ради должности - ибо уйти "далеко" наши чиновники после отставок не в состоянии.Вспомнилась старая советская практика, когда попавшая в номенклатуру персона становилась «непотопляемой», несмотря на все неудачи и провалы. Не справился с работой директора обувной фабрики – перевели на мебельную, потом – на птицефабрику и т.д. Вместо того, чтобы отправить человека на рядовую работу в соответствии с его профессиональным дипломом. Так номенклатурный неумеха мог годами кружить по руководящим должностям, принося урон и вред самым разным коллективам.Нечто подобное происходит в кадровой практике сегодня. В 2012 году специально под не очень успешных министров в администрации президента были введены ставки помощников, советников. Фамилии этих персон известны стране. Менее известна польза от их нынешней трудовой деятельности.Можно вспомнить также оскандалившегося экс-министра обороны Анатолия Сердюкова или его собрата из спортивного ведомства Виталия Мутко. Мутко был поднят до уровня заместителя председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития. Путин обосновал это назначение выдающимися организаторскими способностями чиновника.Рекомендация президента нынешней осенью рассыпалась в пыль на просторах Сибири и Дальнего Востока, где Мутко, вежливо говоря, не справился со своими высокими обязанностями. Как мы знаем, проблемы людей, пострадавших от наводнения в Иркутской области, правительство (в данном случае в лице Виталия Мутко) так до конца и не решило.Не думаю, что кто-то жаждет "крови" и готов травить до одури "опальных" чиновников. Мы в массе своей люди православной культуры. Сострадание к падшему нам понятно и близко. Однако хочется, чтобы это сострадание не становилось всепрощением, а выбор между благом опального чиновника и страной всё-таки был в пользу страны. Она это заслужила. В том числе, и за восемь лет премьерства Дмитрия Медведева.С одной стороны, вроде бы, ясно, что прежнего "тандема" не будет, что он уходит в историю. Но с другой стороны, учитывая описанную "непотопляемость", кто знает, чего ожидать в дальнейшем при таком ручном управлении. Пока получается, что тандем устал, тандем ушёл... далеко ли, надолго ли... На этот вопрос ответ дадут конституционные изменения и новый вариант формирования правительства после их принятия. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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