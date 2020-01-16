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Тандем устал, тандем ушёл: надолго ли
16 января 2020, 21:09 • 108 • Аналитика
Отставка правительства Дмитрия Медведева взбудоражила общество больше, чем программное Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Эту отставку Россия ждала давно, пожалуй, с декабря 2013, когда стало ясно, что команда Медведева не справляется с задачами, которые требовались от неё для подъёма страны.
Плохой актив Дмитрия Медведева
К январю 2014-го элита уже рассматривала должность премьера как вакантную. По стране поползли слухи, что Дмитрия Медведева заменят сразу после Олимпиады в Сочи. Но тут случился Майдан в Киеве, потом – воссоединением с Крымом, конфликт на Донбассе, санкции…
Тон риторики властей поменялся: мол, «коней на переправе не меняют». Хотя «конь» был так себе. Правительство, например, напрочь провалило исполнение майских указов 2012 года, от которых Путин и страна ждали подъёма во многих сферах общественной жизни и экономики.
Однако самый большой удар кабинет министров Медведева нанёс по малому и среднему бизнесу. Либеральный экономический блок правительства почему-то решил, что преференции нужны именно крупным, бюджетообразующим компаниям. Так, мол, их можно подтянуть до уровня транснациональных корпораций.
Малый бизнес задавили налогами и драконовскими ставками по кредитам. Почти одномоментно по стране закрылось более полумиллиона мелких предприятий и фирм. ВВП страны покатился вниз. Одновременно с этим стал расти вклад в консолидированный бюджет от подоходного налога граждан и налогов, включённых в стоимость потребительских товаров. Это старался глава ФНС Михаил Мишустин, организовавший эффективное налоговое администрирование, которое теперь ставят в пример аж всему миру.
Случилась парадоксальная ситуация: ведомство Мишустина собирало налогов в процентном соотношении много больше, чем росла экономика страны. Меж тем, свалившиеся в казну средства на долгие месяцы зависали на министерских счетах. Ведомства не могли обеспечить им своевременное документальное сопровождение в экономику и бюджеты регионов.
С таким багажом негатива кабинет Дмитрия Медведева продержался всю третью каденцию Владимира Путина. В мае 2018 страна обоснованно ждала перемен. Но неумелые чиновники привычно расселись в давно освоенных кабинетах.
Только через полтора года после четвёртой инаугурации Владимира Путина, когда стало ясно, что Дмитрий Медведев со своими министрами проваливает перспективные национальные проекты и не справляется с оперативными вопросами (взять хотя бы ликвидацию большого наводнения на Дальнем Востоке), президент отправил в отставку непопулярный в стране кабинет министров.
Тандем уходит в историю?
Одобрение этого правильного действия Владимира Путина сменилось недоумением, когда он объявил, что специально под Медведева создаётся должность заместителя председателя Совета безопасности страны. Строго говоря, это сугубо президентская структура (председатель СБ – Путин), в которой во всей их полноте объединены полномочия высшего должностного лица государства. Простая логика подсказывает: у Дмитрия Медведева теперь статус поднялся до уровня вице-президента. Или же это должность ради должности - ибо уйти "далеко" наши чиновники после отставок не в состоянии.
Вспомнилась старая советская практика, когда попавшая в номенклатуру персона становилась «непотопляемой», несмотря на все неудачи и провалы. Не справился с работой директора обувной фабрики – перевели на мебельную, потом – на птицефабрику и т.д. Вместо того, чтобы отправить человека на рядовую работу в соответствии с его профессиональным дипломом. Так номенклатурный неумеха мог годами кружить по руководящим должностям, принося урон и вред самым разным коллективам.
Нечто подобное происходит в кадровой практике сегодня. В 2012 году специально под не очень успешных министров в администрации президента были введены ставки помощников, советников. Фамилии этих персон известны стране. Менее известна польза от их нынешней трудовой деятельности.
Можно вспомнить также оскандалившегося экс-министра обороны Анатолия Сердюкова или его собрата из спортивного ведомства Виталия Мутко. Мутко был поднят до уровня заместителя председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития. Путин обосновал это назначение выдающимися организаторскими способностями чиновника.
Рекомендация президента нынешней осенью рассыпалась в пыль на просторах Сибири и Дальнего Востока, где Мутко, вежливо говоря, не справился со своими высокими обязанностями. Как мы знаем, проблемы людей, пострадавших от наводнения в Иркутской области, правительство (в данном случае в лице Виталия Мутко) так до конца и не решило.
Не думаю, что кто-то жаждет "крови" и готов травить до одури "опальных" чиновников. Мы в массе своей люди православной культуры. Сострадание к падшему нам понятно и близко. Однако хочется, чтобы это сострадание не становилось всепрощением, а выбор между благом опального чиновника и страной всё-таки был в пользу страны. Она это заслужила. В том числе, и за восемь лет премьерства Дмитрия Медведева.
С одной стороны, вроде бы, ясно, что прежнего "тандема" не будет, что он уходит в историю. Но с другой стороны, учитывая описанную "непотопляемость", кто знает, чего ожидать в дальнейшем при таком ручном управлении. Пока получается, что тандем устал, тандем ушёл... далеко ли, надолго ли... На этот вопрос ответ дадут конституционные изменения и новый вариант формирования правительства после их принятия.
Геннадий Грановский
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