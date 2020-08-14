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Таможенную службу Украины снова уличили в контрабанде

14 августа 2020, 13:55  •  67 • Украина

11 августа 2020 года правоохранительными органами Украины была предотвращена попытка провоза контрабанды на Таможенном посту "Одесса-центральный", руководителем которой является Олег Погореловский. Его люди собирались оформить очередную партию товаров предприятия "Альфа трейд логистик".

Суть схемы состояла в том, что одесские таможенники оформили документ, в котором вес всей продукции составлял 18 300 кг, когда реальный вес контейнера был 26 800 кг. И сделав вид, что не заметили еще 8 500 кг груза, пропустили его на территорию Украины даже не взвешивая. Таким образом одесская таможня не задекларировала товар в полном объеме. Ущерб таких действий составил 405 тыс. гривен за один контейнер.
Самое интересное, что этот контейнер проигнорировала «супер успешная» аналитическая группа, которую лично создавал председатель Государственной таможенной службы Игорь Муратов. Специально для борьбы с контрабандой. Светлана Юхта и Игорь Походзила, которые непосредственно возглавляет «аналитиков» Муратова, просто не заметили данный контейнер. Очевидно, что группа была создана для поборов с бизнеса, а не для пополнения бюджета и борьбы с контрабандой.

«Мимо глаз» этот контейнер пропустил и Департамент по борьбе с контрабандой, который возглавляет Алексей Сивирин. По информации журналистов, Сивирин лично, со стороны таможни, прикрывает турецкую мафию и взаимодействует с рядом международных контрабандистов.
В общем за 100 дней руководства Игоря Муратова, о чем торжественно заявляет ГТСУ и об его успехах, фирма «Альфа Трейд Логистик» успела оформить 53 контейнера подобных контрабандных партий товара. Подсчитав, можно увидеть, что убытки государству составили 21,5 млн. гривен.
За такое, и массу подобных случаев, о которых неоднократно писали депутаты и журналисты-расследователи, давно пора увольнять и привлекать к уголовной ответственности, и руководителей отдельных Таможенных постов, и всею верхушку ГТС. Иначе масштабы злоупотреблений будут разрастаться и дальше, вместе с убытками государства.

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