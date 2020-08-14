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Таможенную службу Украины снова уличили в контрабанде
14 августа 2020, 13:55 • 67 • Украина
11 августа 2020 года правоохранительными органами Украины была предотвращена попытка провоза контрабанды на Таможенном посту "Одесса-центральный", руководителем которой является Олег Погореловский. Его люди собирались оформить очередную партию товаров предприятия "Альфа трейд логистик".
Суть схемы состояла в том, что одесские таможенники оформили документ, в котором вес всей продукции составлял 18 300 кг, когда реальный вес контейнера был 26 800 кг. И сделав вид, что не заметили еще 8 500 кг груза, пропустили его на территорию Украины даже не взвешивая. Таким образом одесская таможня не задекларировала товар в полном объеме. Ущерб таких действий составил 405 тыс. гривен за один контейнер.
«Мимо глаз» этот контейнер пропустил и Департамент по борьбе с контрабандой, который возглавляет Алексей Сивирин. По информации журналистов, Сивирин лично, со стороны таможни, прикрывает турецкую мафию и взаимодействует с рядом международных контрабандистов.
В общем за 100 дней руководства Игоря Муратова, о чем торжественно заявляет ГТСУ и об его успехах, фирма «Альфа Трейд Логистик» успела оформить 53 контейнера подобных контрабандных партий товара. Подсчитав, можно увидеть, что убытки государству составили 21,5 млн. гривен.
За такое, и массу подобных случаев, о которых неоднократно писали депутаты и журналисты-расследователи, давно пора увольнять и привлекать к уголовной ответственности, и руководителей отдельных Таможенных постов, и всею верхушку ГТС. Иначе масштабы злоупотреблений будут разрастаться и дальше, вместе с убытками государства.
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