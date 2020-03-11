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Таможенник узнал его по ориентировке: По документам ФБР выяснились детали задержания айтишника Фирсова
11 марта 2020, 22:35 • 20 • В мире
Гражданина России Кирилла Фирсова задержали в США. Судя по документам ФБР и данным суда, задержание было стремительным - буквально за несколько дней американские спецслужбы вычислили подозреваемого в продаже личных данных американских граждан. Им оказался, по мнению ФБР, Фирсов, который администрировал и управлял онлайн-магазином deer.io. Из документов о его задержании стало известно, что Фирсова по ориентировке узнал таможенник, после чего российского айтишника взяли под стражу.
В США на днях был задержан гражданин России Кирилл Фирсов. По мнению американской стороны, он содействовал продаже персональных данных через расположенную в России онлайн-платформу deer.io.
Судя по документам ФБР и данным суда, ФБР провело на его сайте контрольную закупку 4 и 5 марта.
Как выяснилось, в распоряжении Фирсова, по данным американцев, оказались персональные данные граждан США. В частности, сообщает RT, обнаружены номера соцстрахования жителей Сан-Диего.
Спецслужбы 6 марта получили ордер на задержание Фирсова, а уже 7-го числа подозреваемый прилетел в Нью-Йорк.
В аэропорту гражданина России опознал по ориентировке представитель таможенных служб, впоследствии на место прибыли агенты ФБР и Фирсова задержали.
Как выяснил RT, Фирсовым занимается подразделение ФБР из Сан-Диего, ожидается, что 11 марта его под конвоем федеральных маршалов должны отправить в Калифорнию.
Кириллу Фирсову 29 лет, он родом из Краснодара. Молодой человек неоднократно побеждал в проводимых крупной российской IT-фирмой Positive Technologies киберсоревнованиях по "контролируемому взлому" в рамках киберфестиваля Positive Hack Days.
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