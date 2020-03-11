Таможенник узнал его по ориентировке: По документам ФБР выяснились детали задержания айтишника Фирсова

В США на днях был задержан гражданин России Кирилл Фирсов. По мнению американской стороны, он содействовал продаже персональных данных через расположенную в России онлайн-платформу deer.io.

Судя по документам ФБР и данным суда, ФБР провело на его сайте контрольную закупку 4 и 5 марта.

Как выяснилось, в распоряжении Фирсова, по данным американцев, оказались персональные данные граждан США. В частности, сообщает RT, обнаружены номера соцстрахования жителей Сан-Диего.

Спецслужбы 6 марта получили ордер на задержание Фирсова, а уже 7-го числа подозреваемый прилетел в Нью-Йорк.

В аэропорту гражданина России опознал по ориентировке представитель таможенных служб, впоследствии на место прибыли агенты ФБР и Фирсова задержали.

Как выяснил RT, Фирсовым занимается подразделение ФБР из Сан-Диего, ожидается, что 11 марта его под конвоем федеральных маршалов должны отправить в Калифорнию.

Кириллу Фирсову 29 лет, он родом из Краснодара. Молодой человек неоднократно побеждал в проводимых крупной российской IT-фирмой Positive Technologies киберсоревнованиях по "контролируемому взлому" в рамках киберфестиваля Positive Hack Days.