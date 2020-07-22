«Там уже что-то построили»: Мишустин рассказал, как лишился гаража

Михаил Мишустин призвал восстановить справедливость и провести в России гаражную амнистию.

- Законопроект подготовлен, я лично буду его поддерживать. Я за восстановление справедливости, - заявил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы во время выступления с отчетом правительства в среду.

По словам премьера, если у человека был гараж, нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил.

Мишустин признался, что и сам пострадал от отсутствия закона о гаражной амнистии.

Мишустин рассказал депутатам, как в своё время потерял гараж.

- У меня был гараж и мы, к сожалению, не смогли его удержать, - признался Мишустин.

Депутаты заметили, что если гаражная амнистия вступит в силу, то Мишустин сможет вернуть гараж.

- Там уже что-то построили, - заметил премьер.

Законопроект о «гаражной амнистии» подготовлен Росреестром. Там считают, что если закон примут, он облегчит жизнь более чем 4,5 миллионам автовладельцев. Новый законопроект устанавливает перечень документов, подтверждающих владение гаражом.

Мишустин назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого человека в стране.

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