«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а не от неё • 268 • Украина

Украинский политолог Вадим Карасёв призвал Украину отказаться от лозунга «прочь от Москвы», а вместо этого «идти на Москву».



Об этом он заявил в эфире телеканала «112-Украина».



Политолог пояснил, что Украина никогда не станет «Францией или Бельгией», у которых другая история и свое имперское прошлое. Отказываясь же от Москвы, Украина обрекает себя на «местечковую, хуторянскую» участь «маленькой незаметной страны», что никогда не позволит ей стать великой, и что создает почву и условия для «внешнего управления».



Великой Украина может быть только увязав себя в повестке евразийской державы с размахом России.



«Надо не «гэть вид Москвы», а надо на Москву идти. И видеть, что там наши возможности», - заявил Карасев.



В качестве доходчивого обоснования он привел «крамольную мысль» о Сибири, на которую алчно поглядывает Запад. И Украине, утверждает Киселев, направляться к ее богатствам стоит «напрямую», а не в арьергарде НАТО и ЕС.



«Может крамольную мысль скажу...Всех всегда и сейчас на Западе волнует Сибирь. И Китай волнует. Огромная кладовая! Малозаселенная. Без Сибири Россия никогда бы не стала великой державой. И они (Запад) думали, что если Россия (СССР) распался, то она уже не будет великой державой. Но поскольку она сохранила Сибирь, то она остается великой державой. Плюс ядерный щит, возможности и так далее. Так вот – все хотят туда. А мы?? Мы что, для того, чтобы попасть туда, свою долю этих ресурсов, мы должны присоединиться через Ассоциацию к ЕС, НАТО? Нам что, через это попадет что-нибудь? Нам же напрямую можно!», - заявил Карасев.



Он добавил, что ранее «украинские» князья «всегда хотели на Москву».



«Киевские князья, и польские и литовские князья они всегда хотели на Москву... Потому что они видели гигантские возможности той территории. Гитлер видел их. Он же рассматривал евразийский континент как колониальную Индию, которой у Германии, в отличие от Британии, не было. Так вот украинские князья, польские, литовские они всегда были при московских царях и дворах, в царских придворных. Посмотрите какие там фамилии: Одоевские, Шуйские, Милославские. Они все на –ские там, там же не татары. Они все киевские, польские», - отметил политолог.



Карасев за этим поправился: «Ну тогда Украины не было – была Малороссия», что не унизительно для Украины, а почетно.



«Поэтому и говорят российские историки сейчас, что Малороссия это не потому что она малая, а потому что как малая Польша – она является ядром Польши. Краков, Краковщина – это Малая Польша, которая потом стала Большой Польшей. Так и Малороссия потом стала Большой Россией. Вот это они описывают. А мы что, оказываемся от этого?? Поэтому все это надо менять. Сегодня в этом наша практическая вещь», - заявил он.



Карасев также раскритиковал «деколонизационную повестку», которая ныне яростно навязывается в Украине, отметив, что Украина в сосуществовании с Россией никогда не была колонией.

Украинский политолог Вадим Карасёв призвал Украину отказаться от лозунга «прочь от Москвы», а вместо этого «идти на Москву».Об этом он заявил в эфире телеканала «112-Украина».Политолог пояснил, что Украина никогда не станет «Францией или Бельгией», у которых другая история и свое имперское прошлое. Отказываясь же от Москвы, Украина обрекает себя на «местечковую, хуторянскую» участь «маленькой незаметной страны», что никогда не позволит ей стать великой, и что создает почву и условия для «внешнего управления».Великой Украина может быть только увязав себя в повестке евразийской державы с размахом России.«Надо не «гэть вид Москвы», а надо на Москву идти. И видеть, что там наши возможности», - заявил Карасев.В качестве доходчивого обоснования он привел «крамольную мысль» о Сибири, на которую алчно поглядывает Запад. И Украине, утверждает Киселев, направляться к ее богатствам стоит «напрямую», а не в арьергарде НАТО и ЕС.«Может крамольную мысль скажу...Всех всегда и сейчас на Западе волнует Сибирь. И Китай волнует. Огромная кладовая! Малозаселенная. Без Сибири Россия никогда бы не стала великой державой. И они (Запад) думали, что если Россия (СССР) распался, то она уже не будет великой державой. Но поскольку она сохранила Сибирь, то она остается великой державой. Плюс ядерный щит, возможности и так далее. Так вот – все хотят туда. А мы?? Мы что, для того, чтобы попасть туда, свою долю этих ресурсов, мы должны присоединиться через Ассоциацию к ЕС, НАТО? Нам что, через это попадет что-нибудь? Нам же напрямую можно!», - заявил Карасев.Он добавил, что ранее «украинские» князья «всегда хотели на Москву».«Киевские князья, и польские и литовские князья они всегда хотели на Москву... Потому что они видели гигантские возможности той территории. Гитлер видел их. Он же рассматривал евразийский континент как колониальную Индию, которой у Германии, в отличие от Британии, не было. Так вот украинские князья, польские, литовские они всегда были при московских царях и дворах, в царских придворных. Посмотрите какие там фамилии: Одоевские, Шуйские, Милославские. Они все на –ские там, там же не татары. Они все киевские, польские», - отметил политолог.Карасев за этим поправился: «Ну тогда Украины не было – была Малороссия», что не унизительно для Украины, а почетно.«Поэтому и говорят российские историки сейчас, что Малороссия это не потому что она малая, а потому что как малая Польша – она является ядром Польши. Краков, Краковщина – это Малая Польша, которая потом стала Большой Польшей. Так и Малороссия потом стала Большой Россией. Вот это они описывают. А мы что, оказываемся от этого?? Поэтому все это надо менять. Сегодня в этом наша практическая вещь», - заявил он.Карасев также раскритиковал «деколонизационную повестку», которая ныне яростно навязывается в Украине, отметив, что Украина в сосуществовании с Россией никогда не была колонией. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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