Там "территория без государства" и "сплошная махновщина": Жириновский о готовности Зеленского предать США

Депутат Госдумы России и лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключает, что президент Украины Владимир Зеленский может попытаться предать своих партнеров из США после победы на выборах в Раде.

Напомним, ранее стало известно о том, что в ближайшее время Киев посетит спецпосланник Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Как считает Жириновский, ранее Зеленский получил от Запада инструкции. Однако украинский президент может отказаться выполнять свои обязательства после победы партии “Слуга народа” на выборах в Раду.

В эфире телеканала “Россия-1” политик добавил, что украинцы на протяжении всей истории постоянно предавали своих союзников, а Украину можно назвать “территорией без государства”, где творится “сплошная махновщина”. И это стоит иметь в виду Вашингтону.