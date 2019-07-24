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Там "территория без государства" и "сплошная махновщина": Жириновский о готовности Зеленского предать США

24 июля 2019, 23:54  •  83 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключает, что после победы своей партии Владимир Зеленский попытается предать США, так как Украина давно превратилась в "территорию без государства", на которой творится "сплошная махновщина".
Депутат Госдумы России и лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключает, что президент Украины Владимир Зеленский может попытаться предать своих партнеров из США после победы на выборах в Раде.
Напомним, ранее стало известно о том, что в ближайшее время Киев посетит спецпосланник Госдепа США по Украине Курт Волкер.
Как считает Жириновский, ранее Зеленский получил от Запада инструкции. Однако украинский президент может отказаться выполнять свои обязательства после победы партии “Слуга народа” на выборах в Раду.
В эфире телеканала “Россия-1” политик добавил, что украинцы на протяжении всей истории постоянно предавали своих союзников, а Украину можно назвать “территорией без государства”, где творится “сплошная махновщина”. И это стоит иметь в виду Вашингтону.
Волкер на днях приедет на Украину. Ещё в воскресенье в эфире у @VRSoloviev я предупредил, что Зеленский может обмануть американцев. Он получил инструкции от Запада. И, возможно, откажется их исполнять после победы его партии на парламентских выборах. pic.twitter.com/iqthH3GCRQ
— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) 24 июля 2019 г.

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