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Там и объявит: Зеленскому предложили "хитрый план" встречи с Путиным в Крыму

29 апреля 2021, 09:40  •  238 • Политика
Украинские журналисты предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому "хитрый план" встречи с лидером России Владимиром Путиным в Крыму. Украинскому президенту подсказывают, как приедет на место, там и объявит…
В частности, украинский сайт depo.ua предложил Зеленскому договориться с Владимиром Путиным о встрече в Крыму. По мнению авторов статьи, в случае такой встречи Зеленский мог бы заявить о том, что "Крым - это Украина", что добавило бы ему позиций в рейтинге.
Как отмечается в материале, такой поворот больше помог бы украинскому президенту подняться в глазах граждан, чем при введении санкций против политика Виктора Медведчука. При этом авторы тут же отмечают, что, скорее всего, украинский президент не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать какой-то нейтральный вариант.
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого референдума. Украина, США и страны ЕС отказываются признавать результаты выбора крымчан, считая полуостров "аннексированным" Россией. Москва же заявляла не раз, что вопрос принадлежности Крыма для России закрыт: Крым - наш.

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