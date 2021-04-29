|
Там и объявит: Зеленскому предложили "хитрый план" встречи с Путиным в Крыму
29 апреля 2021, 09:40 • 238 • Политика
Украинские журналисты предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому "хитрый план" встречи с лидером России Владимиром Путиным в Крыму. Украинскому президенту подсказывают, как приедет на место, там и объявит…
В частности, украинский сайт depo.ua предложил Зеленскому договориться с Владимиром Путиным о встрече в Крыму. По мнению авторов статьи, в случае такой встречи Зеленский мог бы заявить о том, что "Крым - это Украина", что добавило бы ему позиций в рейтинге.
Как отмечается в материале, такой поворот больше помог бы украинскому президенту подняться в глазах граждан, чем при введении санкций против политика Виктора Медведчука. При этом авторы тут же отмечают, что, скорее всего, украинский президент не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать какой-то нейтральный вариант.
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого референдума. Украина, США и страны ЕС отказываются признавать результаты выбора крымчан, считая полуостров "аннексированным" Россией. Москва же заявляла не раз, что вопрос принадлежности Крыма для России закрыт: Крым - наш.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
238
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 апреля 2021, 02:55
|
26 апреля 2021, 00:00
|
25 апреля 2021, 08:25
|
24 апреля 2021, 00:20
|
23 апреля 2021, 03:15
|
23 апреля 2021, 01:25
|
28 апреля 2021, 03:20