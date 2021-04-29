Там и объявит: Зеленскому предложили "хитрый план" встречи с Путиным в Крыму

Украинские журналисты предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому "хитрый план" встречи с лидером России Владимиром Путиным в Крыму. Украинскому президенту подсказывают, как приедет на место, там и объявит…

В частности, украинский сайт depo.ua предложил Зеленскому договориться с Владимиром Путиным о встрече в Крыму. По мнению авторов статьи, в случае такой встречи Зеленский мог бы заявить о том, что "Крым - это Украина", что добавило бы ему позиций в рейтинге.

Как отмечается в материале, такой поворот больше помог бы украинскому президенту подняться в глазах граждан, чем при введении санкций против политика Виктора Медведчука. При этом авторы тут же отмечают, что, скорее всего, украинский президент не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать какой-то нейтральный вариант.

Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого референдума. Украина, США и страны ЕС отказываются признавать результаты выбора крымчан, считая полуостров "аннексированным" Россией. Москва же заявляла не раз, что вопрос принадлежности Крыма для России закрыт: Крым - наш.