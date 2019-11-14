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«Там, где этот тип, всегда галстуков на рынках не хватает!»: Кризис в Молдавии устроил Саакашвили

14 ноября 2019, 12:09  •  0 • В мире
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не случайно оказался в нужное время в нужном месте, появившись 8 ноября в Кишинёве, после чего Молдавию сотряс политический кризис
Автор:
Латышев Сергей
Острый политический кризис в Молдавии, вновь оставшейся накануне без правительства в ситуации, чреватой дальнейшим обострением напряжённости, имеет простое и ясное объяснение: 8 ноября этого года в Кишинёв прибыл бывший президент Грузии и некогда одесский губернатор Михаил Саакашвили.
Экс-премьер Майя Санду заявляла в июле, что хотела бы получить консультации со стороны Саакашвили по реформе молдавской системы юстиции, хотя на родине на этого американского кадра заведены уголовные дела. Как утверждают, он, в частности, лично убил грузинского премьер-министра Зураба Жванию. Попытаться назначить своего в доску генпрокурора в обход демократических процедур посоветовал Санду, похоже, именно этот любимец Запада, что и вынудило социалистов поставить вопрос в парламенте о вотуме недоверия нынешней власти. Во вторник правительство прозападного блока ACUM всего через пять месяцев после своего создания приказало долго жить.
Кто в этом виноват, догадайтесь сами. Кого обвиняет в этом Саакашвили, само появление которого где-либо всегда приводило к катастрофе? Правильно — Путина.
Это всё Путин
Популярный молдавский интернет-портал Point.md цитирует запись бывшего грузинского лидера в соцсетях: «Путин завершил операцию по захвату власти в Молдове. Вначале он убрал с помощью ничего не подозревающих европейцев и американцев Плахотнюка, олигарха, который занимался грабежом народа Молдовы, но Путина до конца не устраивал, и привёл к власти правительство Санду. А сейчас с помощью своих союзников — пророссийских социалистов и партии недовольного Плахотнюка — убрал и Майю Санду, антипутинского премьера».
Таким образом, согласно Саакашвили, «Молдова опять перешла на тёмную сторону постсоветской истории». Поедатель галстуков убеждён: «Путин стал победителем, а Запад и, главное, народ Молдовы проиграли, но я остаюсь оптимистом и верю, что это временно».
Если где появился Саакашвили, жди беды. Фото: home for heroes / Shutterstock.com
Последнее буквально взбесило читателей Point.md, оставивших под этим сообщением свои комментарии. Мнение Саакашвили поддержало жалкое меньшинство, большинство же думает так…
Глас народа
«Когда человек с подобной репутацией лезет во внутренние дела Молдовы, поддерживая Санду, это омрачает».
«Езжай в Грузию, герой!»
«Какой замечательный человек мог бы быть, если бы не ограбил Грузию, не подставил свой народ под пули, получив чемодан денег от США, дабы спровоцировать русских».
«Этот за американские бабки вещает на весь бывший СССР».
«Не впускать этого "подрывника" демократии в страну! Там, где этот тип, там всегда галстуков на рынках не хватает!»
«Боже, храни Молдову! Пойдут провокации».
«Уберите этого идиота! Поедание галстуков даёт сильные осложнения на мозг».
«Задержать и отправить в Грузию с пересадкой в Москве».
«Умалишённый Мишка добрался до нас?»
«А что с такими провокаторами делать? Может, им стол накрыть и в дом пригласить? Ежели он у себя в горах там не сгодился, зачем он нам тут нужен? У нас своих идиотов хватает».
«Совсем Миша плох, полностью снюхался, если такой бред несёт».
«Ты же сказал, что в душе украинец, так почему ты не там, вроде и гражданство вернули. Казалось бы, засучи рукава и работай, восстанавливай страну!»
«Подстилка Сороса опять ловит рыбу в мутной водичке, толстая содержанка».
«Если пожиратель галстуков так говорит, значит, правильно сделали, что выгнали Санду!»
«Это диагноз, господа».
«Большой специалист широкого профиля... Интересно, с уголовными делами, возбуждёнными против него самого, уже разобрался?»
Весьма показательно для американского лицемерия, что дипмиссия заславших Саакашвили в Молдавию США назвала в заявлении отставку Санду «достойной сожаления», заверив, что «приоритеты США в наших двусторонних отношениях с Молдовой не изменились».
Между тем молдавские политики пытаются теперь разобраться с последствиями появления в Молдавии «подрывника демократии». Спровоцировавшая политический кризис Санду обижается не на своего советчика, уже уполовинившего одну страну, а на социалистов, заявляя: «Нам не о чем с ними разговаривать».
Президент Молдавии Игорь Додон стал настоящим центром власти в парламентской республике. Фото: Alexei Druzhinin / Globallookpress
Новый хозяин Молдовы
Президент Молдовы Игорь Додон, оказавшийся после советов Саакашвили главной политической фигурой страны, являющейся по Конституции парламентской республикой, напротив, предлагает переговоры с прозападным блоком ACUM по кандидатуре нового премьера. Он не хочет отказываться от альянса с ним и заявляет, что никакой коалиции между социалистами и демократами (Демпартия Молдовы беглого олигарха Влада Плахотнюка) быть не может, хотя обе партии голосовали в парламенте по своим причинам против правительства Санду.
Додон, выступающий против досрочных парламентских выборов, от которых устал народ, требует от партий сделать всё для того, чтобы политический кризис «не стал экономическим и социальным».
«Считаю жизненно необходимым, чтобы депутаты из большинства шли вперёд вместе, незамедлительно сделали предложение по назначению нового премьера, определили хорошего кандидата, которого смогли бы выдвинуть в течение нескольких дней. Незамедлительно одобрю этого претендента от парламентского большинства ПСРМ-ACUM, но, очевидно, не отправленного сегодня в отставку», — заявил по «горячим следам» на пресс-конференции Додон, намекая на Санду.
Президент Молдавии считает, что если руководство ACUM не согласится на диалог, то станет очевидным их желание привести страну к досрочным выборам «в такой сложный период для Молдовы, на пороге зимы».
Ещё одна женщина, пострадавшая от Саакашвили, — экс-премьер Молдавии Майя Санду. Фото: Annegret Hilse / SVEN SIMON /Globallookpress
Додон предупредил, что если некоторые политики не переступят через свою гордость, то, чтобы избежать кризиса и во имя стабильности в стране, он оставляет за собой право предложить кандидатуру нового премьера «из-за пределов политической сферы, профессионала с командой технократов, способного быстро принять бразды и эффективно управлять ими».
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«Если кто-то думает, что сможет продлить этот кризис, он ошибается», — предупредил президент, имея в виду Санду и Ко, в которую затесался «бесноватый» Миша.
Что грядёт?
Молдавские политики, обозреватели и эксперты не исключают досрочных выборов, особенно если на этом будут настаивать «внешние игроки». Однако преобладает мнение о том, что новое правительство — технократическое или нет — будет сформировано достаточно быстро, как того хочет Додон, и оно приведёт страну к президентским выборам 2020 года.
Однако, наверное, чтобы это получилось, молдаванам по причине элементарного инстинкта самосохранения не мешало бы принудительно отправить Саакашвили, эту «подстилку Сороса», «в Грузию с пересадкой в Москве». Или в Цхинвале. Он это давно заслужил.

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