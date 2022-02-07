Таллинн составляет план на случай войны России и Украины

В Эстонии проведут учения, чтобы подготовиться к войне на украинской территории

Правительство Эстонии во главе с премьер-министром Кайей Каллас решили внести свой вклад в западную истерику по поводу скорой войны на Украине. Так, эстонские министры уверены: Эстония должна заранее подготовиться к тому, что российская армия вдруг перейдёт украинскую границу. Сколько тысяч километров отделяют украинскую границу от эстонской, в Кабмине уточнять не стали. Но раз надо подготовиться, значит надо. А для этого, в первую очередь, следует составить план и даже нарисовать «карту готовности». Этим и занялись на экстренном совещании Кабинета министров Эстонии.

«Сосредоточение российских войск на украинских границах и агрессивное поведение против безопасности всей Европы вынуждают нас тщательно готовиться к кризису, сопровождающемуся ростом военной активности. Следует помнить, что основой безопасности Эстонии являются не только союзнические отношения в рамках Альянса, но и независимая обороноспособность и всесторонняя государственная оборона»,

– объяснила присутствующим на заседании премьер-министр Кайя Каллас, заявив, что у правительства уже есть план, как повысить готовность страны к «нападению» России на Украину.

Как оказалось, война на территории Украины грозит Эстонии всевозможными бедами – это и поток беженцев из зоны военного конфликта, и усугубление энергетического кризиса, и кибератаки, а также другие масштабные экономические и социальные последствия. Кайя Каллас выслушала отчёт министров – как их ведомства будут готовиться к войне.

По словам главы МИД Эстонии Эвы-Марии Лийметс, её ведомство займётся сдерживанием эскалации конфликта, однако каким образом МИД будет это делать, и отправится ли министерство в полном составе на украинский фронт, Эва-Мария Лийметс не сообщила.

Министр обороны Калле Лаанет заявил, что его министерство будет готовиться к войне благодаря дополнительно выделенным 380 миллионам евро, эти финансы помогут хорошо подготовиться – провести ещё больше военных учений, главными из которых станут учения «Siil – 2022».

Министр внутренних дел Кристиан Яани доложил, что обстановка в стране и на границах стабильная и его ведомство и далее будет поддерживать эту стабильность.

Министр государственного управления Яак Ааб предложил, чтобы каждое государственное учреждение написало свой план на случай войны, а затем проработало этот план во время учений, которые следует проводить почаще. То же касается и каждого министерства, уточнил Ааб.

Министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт предупредил – в случае эскалации конфликта на территории Украины возникнет угроза кибератак на Эстонию, к этому необходимо подготовиться.

«Руководители компаний и организаций должны позаботиться о базовой безопасности своих коммуникационных и ИТ-систем, планах реагирования на чрезвычайные ситуации и готовности к кризисам»,

– цитирует министра эстонская телерадиокомпания ERR.

А у министра сельского хозяйства Урмаса Крузе вполне реальные опасения – он предупреждает: в случае начала войны граждане Украины, которые заняты в Эстонии сельским хозяйством, могут вернуться на родину, и кто тогда будет собирать клубнику? Вот это будет проблема номер один, подчеркнул министр.

Было что сказать и у министра культуры, оказывается, в Эстонии проживает более 30 тысяч этнических украинцев и 12 тысяч граждан Украины, число которых растёт год от года. Дальше этих цифр сообщить министру культуры было нечего. Вполне вероятно, что он хотел успокоить предыдущего оратора – этнических украинцев хватит, чтобы собрать урожай клубники.

Правительство Эстонии приняло решение собираться раз в две недели, чтобы обсуждать ситуацию с безопасностью и вносить дополнения в уже составленный план.