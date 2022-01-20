Таллинн просит усилить восточный фланг НАТО

Натовских военных в Эстонии учат выживать зимой

Эстония продолжает настаивать на укреплении восточного фланга альянса, имея в виду Прибалтику, и просит прислать в страну дополнительно пять тысяч военных или даже больше, которые размещались бы в Эстонии на постоянной основе. Только в этом случае Таллинн будет чувствовать себя в безопасности.

Если в Брюсселе согласятся выполнить эту просьбу, то Эстония готова даже построить новые казармы для солдат, потому что пока свободного места нет, страна может разместить только пять тысяч человек, а хотелось бы больше. Впрочем, может быть и для пяти тысяч солдат места не найдётся, тем не менее Таллинн продолжает зазывать к себе военных.

«У нас нет ни одного пустого помещения, не говоря уже о зданиях. Мы постоянно отслеживаем и инспектируем состояние своей недвижимости. Нам в точности известен процент функциональности. Мы ничего не будем строить на всякий случай, чтобы здание простаивало»,

– пояснила журналистам ERR глава отдела инфраструктуры Центра оборонных инвестиций Хейлика Рейнварт.

А канцлер министерства обороны Кусти Сальм вообще считает, что Эстонию, конечно, необходимо защищать, однако часть военных НАТО можно расквартировать где-то поблизости, но на территории другой страны – Эстония маленькая, в ней места и так нет. Однако по первому же требованию военные должны явиться и защитить страну. А пока солдаты могут пожить даже и в Румынии, подсказал решение проблемы Сальм.

«В Эстонии всё готово на случай прибытия подразделения быстрого реагирования НАТО численностью до 5000 солдат. В Тапа есть территория для принятия союзников, где можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям. Так что без крыши над головой никто не останется. Если мест не хватит в казармах, людей можно разместить в специальных контейнерах или в палатках»,

– предлагает канцлер, обещая в будущем, конечно же, построить казармы. Но солдаты нужны уже сегодня – Запад основательно запугал страны Балтии неминуемым «вторжением России».

Ну а пока в Эстонии тренируют по особой программе тот контингент солдат НАТО, который есть, – накануне они завершили специальный курс по выживанию зимой. Курс, правда, длится всего два дня, слишком он жёсткий для солдат альянса: провести две ночи в палатках и в завершение не только прыгнуть в прорубь, но и самостоятельно выбраться из неё при помощи лыжных палок.

Три года назад СМИ писали о британском солдате, который стал заикаться от того, что в Эстонии слишком холодно и потребовал компенсации от министерства обороны.

Замечательные перспективы у военных альянса, которых отправят охранять безопасность Эстонии. Впрочем, на все настойчивые и даже надоедливые просьбы стран Балтии об увеличении военного контингента в Брюсселе пока отвечают молчанием.