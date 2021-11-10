Таллинн призывает увеличить контингент НАТО на территории страны

«Эстония приблизилась к национальной катастрофе в здравоохранении»

Сотни мигрантов, попытавшихся попасть в Польшу, произвели впечатление на страны Балтии, которые тут же потребовали ввести новые санкции в отношении Белоруссии. Но громче всех бьёт тревогу министр обороны Эстонии Калле Лаанет, хотя Эстония пока ещё не столкнулась с миграционным кризисом, но помогает справиться с ним соседним странам. Об этой помощи в Таллинне не забывают напоминать при каждом удобном случае. Но сегодня глава Минобороны Эстонии встревожен, он уверен – ситуация является самой тяжёлой за все тридцать лет независимости прибалтийских стран.

«С самого начала гибридной атаки мы внимательно следим за ситуацией и вносим вклад в её разрешение отправкой туда колючей проволоки, беспилотных летательных средств, а совсем недавно и группы военной полиции. Значительный вклад в разрешение ситуации внесли и силы внутренней безопасности Эстонии. К сожалению, признаков деэскалации со стороны белорусского режима не видно. В совокупности это самый тяжёлый кризис безопасности для нашего региона, НАТО и Европейского союза за последние десятилетия»,

– отмечается в официальном заявлении Министерства обороны Эстонии.

Министр пообещал немедленно обсудить ситуацию (прибытие нескольких сотен мигрантов к польской границе) с коллегами Литвы и Латвии, после чего «продемонстрировать единство и решимость» противостоять угрозам. И, конечно же, в Эстонии рассмотрят очередную помощь Литве и Польше – сколько метров колючей проволоки ещё отправить для укрепления границы и сколько полицейских выделить в помощь. Но главное – всё происходящее является прекрасным поводом для увеличения контингента НАТО на территории стран Балтии при том, что полномочия военных должны быть расширены.

«Расширение эскалации напряжённости требует пересмотра возможностей НАТО в регионе. Сложившаяся ситуация требует уверенного, но очень внимательного отношения. Мы должны полностью поддержать наши соседние страны и гарантировать, что ни один шаг Беларуси или России не останется нами незамеченным»,

– заверил глава Минобороны.

Между тем главный редактор газеты «Столица» Александр Чаплыгин предупреждает – ситуация с ковидом в Эстонии настолько серьёзная, что можно уже говорить о катастрофе и не время сейчас заниматься проблемами на польской границе, так же, как и проведением бесконечных военных учений совместно с НАТО. Так, в настоящее время в Эстонии проводятся очередные, крупнейшие по своему масштабу, военные учения под названием Põhjakonn 21 («Чудище с Севера»), в которых принимают участие более тысячи военных как Эстонии, так и стран НАТО. Тратя огромные государственные средства на проведение военных учений, государство не может себе позволить построить отдельный госпиталь для больных COVID-19. В результате – 500 человек госпитализировано при населении в 1,3 млн, а здравоохранение Эстонии оказалось на грани коллапса.

«Однако наши правительства озабочены другими проблемами. В условиях пандемии Эстония наращивает военные расходы. По этому вопросу у нас достигнут полный политический консенсус. По поводу здоровья населения и дополнительного финансирования здравоохранения такого консенсуса нет. Эстония тем временем приблизилась к национальной катастрофе, поскольку к смертям от ковида вот-вот начнут добавляться смерти от не оказанной вовремя медицинской помощи. Мы на грани. И готовы её переступить»,

– отметил Чаплыгин.