Таллинн боится и просит НАТО увеличить военное присутствие

«Без участия Эстонии нельзя решать никакие вопросы!»

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в последнее время дала несколько интервью западным СМИ, главной темой которых была безопасность стран Балтии.

Каллас уверена: эту безопасность прибалтийскому региону сможет обеспечить только НАТО, значит необходимо срочно увеличить количество военных альянса по крайней мере на территории Эстонии.

«Балтийские республики являются полуостровом, поэтому у нас есть большие опасения по поводу своей безопасности. Конечно, мы обсуждаем с нашими союзниками возможность увеличения их присутствия здесь в качестве сдерживающего фактора против России»,

– отметила Каллас в интервью Reuters.

А во время интервью французской газете Le Figaro премьер-министр Эстонии не смогла сдержать своего возмущения по поводу того, что её как представителя Эстонии не пригласили принять участие в переговорах между Россией и Соединёнными Штатами в Женеве, где обсуждались вопросы европейской безопасности.

В то же время она согласна дать несколько разумных советов европейским политикам. Например, она советует проявлять твёрдость во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, который призывает, среди прочего, вывести силы НАТО, в том числе и из Эстонии, вступившей в ряды альянса в 2004 году, как и Литва с Латвией.

«Российские претензии просто возмутительны! Своими требованиями Россия пытается вернуть нас на тридцать лет назад, что абсолютно неприемлемо. Она не имеет никакого права навязывать свои требования по обеспечению безопасности в Европе и советовать странам НАТО как защищаться. Но я уверена – невозможно даже представить, чтобы альянс пошёл на уступки»,

– цитирует Каю Каллас Le Figaro.

Премьер-министр признаёт, что Эстония – маленькая страна, расположенная на самом краю Евросоюза. Тем не менее без участия Эстонии невозможно решать никакие вопросы, особенно если эти вопросы хотя бы отдалённо её касаются. В связи с этим ей очень не нравится сама идея переговоров, на которые её не приглашают.

Поэтому в Таллине решили, что необходимо добиваться увеличения присутствия военного контингента НАТО на территории Эстонии и процесс этот следует ускорить – неизвестно, чем закончатся переговоры. Хотелось бы в Эстонии видеть американские войска, но в Таллине согласны и на британские, французские или даже датские.

Кая Каллас очень рассчитывает на заступничество американского президента Джо Байдена, ведь это именно он немало сделал для того, чтобы убедить сенат проголосовать за вступление стран Балтии в ряды НАТО. По крайней мере, сам он в этом уверяет.

В Брюсселе жалобы Каллас услышали и успокоили – НАТО обязательно защитит Эстонию «в случае чего». Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что в последнее время альянс значительно увеличил своё присутствие в восточных государствах-членах НАТО, помимо Эстонии, например, в Латвии, Литве и Польше, где размещены многонациональные боевые группы. Поэтому Таллин может спать спокойно. Но увеличить военный контингент на территории Эстонии пока не обещал.