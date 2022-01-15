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Таллинн боится и просит НАТО увеличить военное присутствие

15 января 2022, 11:05  •  129 • Война
«Без участия Эстонии нельзя решать никакие вопросы!»
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в последнее время дала несколько интервью западным СМИ, главной темой которых была безопасность стран Балтии.
Каллас уверена: эту безопасность прибалтийскому региону сможет обеспечить только НАТО, значит необходимо срочно увеличить количество военных альянса по крайней мере на территории Эстонии.
«Балтийские республики являются полуостровом, поэтому у нас есть большие опасения по поводу своей безопасности. Конечно, мы обсуждаем с нашими союзниками возможность увеличения их присутствия здесь в качестве сдерживающего фактора против России»,
– отметила Каллас в интервью Reuters.
А во время интервью французской газете Le Figaro премьер-министр Эстонии не смогла сдержать своего возмущения по поводу того, что её как представителя Эстонии не пригласили принять участие в переговорах между Россией и Соединёнными Штатами в Женеве, где обсуждались вопросы европейской безопасности.
В то же время она согласна дать несколько разумных советов европейским политикам. Например, она советует проявлять твёрдость во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, который призывает, среди прочего, вывести силы НАТО, в том числе и из Эстонии, вступившей в ряды альянса в 2004 году, как и Литва с Латвией.
«Российские претензии просто возмутительны! Своими требованиями Россия пытается вернуть нас на тридцать лет назад, что абсолютно неприемлемо. Она не имеет никакого права навязывать свои требования по обеспечению безопасности в Европе и советовать странам НАТО как защищаться. Но я уверена – невозможно даже представить, чтобы альянс пошёл на уступки»,
– цитирует Каю Каллас Le Figaro.
Премьер-министр признаёт, что Эстония – маленькая страна, расположенная на самом краю Евросоюза. Тем не менее без участия Эстонии невозможно решать никакие вопросы, особенно если эти вопросы хотя бы отдалённо её касаются. В связи с этим ей очень не нравится сама идея переговоров, на которые её не приглашают.
Поэтому в Таллине решили, что необходимо добиваться увеличения присутствия военного контингента НАТО на территории Эстонии и процесс этот следует ускорить – неизвестно, чем закончатся переговоры. Хотелось бы в Эстонии видеть американские войска, но в Таллине согласны и на британские, французские или даже датские.
Кая Каллас очень рассчитывает на заступничество американского президента Джо Байдена, ведь это именно он немало сделал для того, чтобы убедить сенат проголосовать за вступление стран Балтии в ряды НАТО. По крайней мере, сам он в этом уверяет.
В Брюсселе жалобы Каллас услышали и успокоили – НАТО обязательно защитит Эстонию «в случае чего». Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что в последнее время альянс значительно увеличил своё присутствие в восточных государствах-членах НАТО, помимо Эстонии, например, в Латвии, Литве и Польше, где размещены многонациональные боевые группы. Поэтому Таллин может спать спокойно. Но увеличить военный контингент на территории Эстонии пока не обещал.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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