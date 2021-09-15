Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
"Вам стоит заткнуться": посол Китая в США резко осадил американцев
Главная / В мире

Таллин собираются «зачистить» от русского языка

15 сентября 2021, 11:40  •  107 • В мире
Партия Isamaa пообещала научить жителей столицы Эстонии даже мыслить по-эстонски
Накануне муниципальных выборов в Эстонии одни партии делают ставку на русскоязычных избирателей, не скупясь на обещания и даже разговаривая в прямом эфире на русском языке. А другие наоборот – обещают полностью «зачистить» страну от русского языка.
Обещают заняться «зачисткой» Таллина (начнут со столицы – там больше всего русского языка) «патриоты» из партии Isamaa («Отечество»), представившие общественности «Таллинский план защиты эстонского языка». Другими словами, защищать эстонский язык планируют с помощью уничтожения русского. И уже очень скоро – после выполнения плана – столица станет «эстонской по языку и мировоззрению».
Первым делом «патриоты» планируют создать «Совет по защите языка», который и будет бороться с русским языком в образовании.
Возглавит Совет экс-глава языкового департамента Март Раннута, который получит широкие полномочия, включая право увольнять директоров школ, которые не владеют эстонским «на нужном уровне».
В «Плане», представленном Isamaa, говорится о том, что все сотрудники городских учреждений и предприятий, так или иначе связанных с образованием, должны пройти проверку на уровень владения эстонским языком. И в том случае, если этот уровень будет недостаточно высоким, немедленно уволить. Также увольнению подлежат все директора школ, не говорящие свободно на государственном языке. Кстати, это же касается и таксистов.
Особо отмечается факт наличия в столице вывесок и указателей на русском языке, что необходимо будет ликвидировать в кратчайшие сроки. И уже к декабрю текущего года Совет должен представить план по переводу всех русскоязычных школ и детских садов на эстонский язык, что противоречит обещанию премьер-министра сделать это в течение десяти лет.
«Уже в нынешнем году нужно представить Таллинскому городскому собранию конкретный практический план по переходу русскоязычных школ и детских садов на эстоноязычное обучение»,
– сообщает пресс-служба партии.
Кандидат в мэры Таллина от партии Isamaa Урмас Рейнсалу пошёл ещё дальше и пообещал сделать Таллин не только говорящим по-эстонски, но и мыслящим по-эстонски, причём он точно знает, как этого добиться.
«Предлагаемые нами меры и шаги касаются не только сферы образования, но и всего городского пространства. Для этого мы создали отдельный Таллинский совет по защите и развитию эстонского языка. И мы точно знаем, что нужно делать для того, чтобы всё население Таллина начало мыслить по-эстонски»,
– заявил Рейнсалу.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





107
Источник
Похожие новости
14 сентября 2021, 09:05
Die Welt: «Поведение Анджея Дуды оскорбительно для Германии»
14 сентября 2021, 22:45
«На Украину его пока не будут отправлять»: чешский суд арестовал задержанного по запросу Киева россиянина
15 сентября 2021, 07:55
«Все печеньки были съедены»: почему в Киеве заявили о разочаровании политикой Запада
14 сентября 2021, 07:10
«Суть вмешательства, осуществляемого годами»: США разработают новую программу по «поддержке демократии» в Европе
15 сентября 2021, 01:30
Гиперзвуковая бюрократия: почему Пентагон заявил о «невероятно медленной» модернизации в военной сфере США
14 сентября 2021, 20:05
Каталония снова требует независимости от Испании
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно...
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформ...
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению
12 сентября 2021, 05:45
Украину ещё заставят платить за "Северный поток - 2" - немецкие читатели Die Zeit
10 сентября 2021, 06:05
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ в Европе
12 сентября 2021, 02:05
В Совфеде заявили о желании Украины жить за счет России
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
11 сентября 2021, 20:35
Зеленский бессилен перед Путиным: Украинский ведущий выдал всё без обиняков
11 сентября 2021, 18:45
"Распилить" триллионы, захватить мир. Как спецслужбы США осуществили теракты 11 сентября
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.