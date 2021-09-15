Таллин собираются «зачистить» от русского языка

Партия Isamaa пообещала научить жителей столицы Эстонии даже мыслить по-эстонски

Накануне муниципальных выборов в Эстонии одни партии делают ставку на русскоязычных избирателей, не скупясь на обещания и даже разговаривая в прямом эфире на русском языке. А другие наоборот – обещают полностью «зачистить» страну от русского языка.

Обещают заняться «зачисткой» Таллина (начнут со столицы – там больше всего русского языка) «патриоты» из партии Isamaa («Отечество»), представившие общественности «Таллинский план защиты эстонского языка». Другими словами, защищать эстонский язык планируют с помощью уничтожения русского. И уже очень скоро – после выполнения плана – столица станет «эстонской по языку и мировоззрению».

Первым делом «патриоты» планируют создать «Совет по защите языка», который и будет бороться с русским языком в образовании.

Возглавит Совет экс-глава языкового департамента Март Раннута, который получит широкие полномочия, включая право увольнять директоров школ, которые не владеют эстонским «на нужном уровне».

В «Плане», представленном Isamaa, говорится о том, что все сотрудники городских учреждений и предприятий, так или иначе связанных с образованием, должны пройти проверку на уровень владения эстонским языком. И в том случае, если этот уровень будет недостаточно высоким, немедленно уволить. Также увольнению подлежат все директора школ, не говорящие свободно на государственном языке. Кстати, это же касается и таксистов.

Особо отмечается факт наличия в столице вывесок и указателей на русском языке, что необходимо будет ликвидировать в кратчайшие сроки. И уже к декабрю текущего года Совет должен представить план по переводу всех русскоязычных школ и детских садов на эстонский язык, что противоречит обещанию премьер-министра сделать это в течение десяти лет.

«Уже в нынешнем году нужно представить Таллинскому городскому собранию конкретный практический план по переходу русскоязычных школ и детских садов на эстоноязычное обучение»,

– сообщает пресс-служба партии.

Кандидат в мэры Таллина от партии Isamaa Урмас Рейнсалу пошёл ещё дальше и пообещал сделать Таллин не только говорящим по-эстонски, но и мыслящим по-эстонски, причём он точно знает, как этого добиться.

«Предлагаемые нами меры и шаги касаются не только сферы образования, но и всего городского пространства. Для этого мы создали отдельный Таллинский совет по защите и развитию эстонского языка. И мы точно знаем, что нужно делать для того, чтобы всё население Таллина начало мыслить по-эстонски»,

– заявил Рейнсалу.