Таллин пригрозил Москве ответом НАТО на возможную атаку Эстонии

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Глава правительства Республики похвасталась службой в стране 800 британских военных

В случае гипотетического вторжения России в Эстонию Таллин получит помощь со стороны коллективного НАТО. В этом уверена премьер-министр прибалтийской республики Кая Каллас, сообщает издание Delfi.

При этом она считает, что РФ не нападет на Эстонию, т.к. та сильна, поскольку "сильны наши друзья". По ее словам, у Таллина серьезные союзники по НАТО, которые поддерживают оборонные возможности Республики, в том числе, 800 военнослужащих из Великобритании, несущие сейчас службу в Тапа. Глава кабмина подчеркнула, что это крупнейшая иностранная миссия Минобороны Соединенного Королевства.

Журналист программы HardTalk на BBC обратил внимание Каллас на отчет Эстонского агентства внешней разведки, из которого следует, что РФ имеет явное превосходство над войсками Североатлантического блока в регионе Балтийского моря.

"Да, но средства сдерживания работают таким образом, что если Россия сделает шаг в нашу сторону, союзники по НАТО пойдут навстречу. Этот шаг России будет стоить слишком дорого, она на это не пойдет", – убеждена премьер-министр.

Кроме того, она назвала угрозой и растущие киберсилы Москвы. Глава правительства призвала союзников быть начеку. В самой же Эстонии проводятся специальные учения по отражению хакерских атак. Каллас выразила сожаление, что не все страны, которые подверглись такому нападению, делятся с Таллином опытом.

На вопрос, почему в государстве среди русских много тех, кто не получил гражданства Республики, премьер заявила, что это связано с защитой эстонского языка и культуры, т.к. "в мире всего около миллиона людей, говорящих по-эстонски".

Ранее сегодня мы писали, что в Эстонии с 17 мая начались учения НАТО. Военный эксперт Иван Коновалов назвал данные маневры репетицией возможного вторжения на территорию России. В учениях, которые продлятся до 5 июня, задействованы 7 тыс военнослужащих из нескольких стран альянса.

