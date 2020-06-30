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Талия Хабриева: Мы остаемся президентской республикой, но часть полномочий президента уходит парламенту

30 июня 2020, 23:25  •  71 • В России

На горячей линии в «Комсомолке», совместной с ВГТРК, академик РАН и Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева ответила на вопросы читателей «КП» и ее журналистов.

О РЕАКЦИИ В ЕВРОПЕ

- В Еврокомиссии за демократию через право вы представляете Россию. Как коллеги отнеслись к поправкам, которые предлагаются в Конституцию?

- Это Венецианская комиссия, по месту дислокации Совета Европы. Коллеги отнеслись очень внимательно к нашей новой норме. Те, которых я знаю очень давно, а я в комиссии с 2013 года, согласились с тем, что в странах, где правовая система основана на приоритете национальной Конституции, возможны коллизии. Вопрос, как это решать. Сразу могу сказать, такого рода заключений Венецианской комиссии, аналогичных нашему, давало очень много. Здесь заготовки у них были. И Венецианская комиссия еще раз признала, что это право самого государства – определять вопрос соотношения международного и национального права.

- Этот приоритет записан у многих...

- Это почти все европейские страны, Соединенные Штаты, Япония, Бразилия, Канада и т. д. Нам предлагают это решать в диалоге Европейского суда по правам человека и национального Конституционного суда, то есть нашего Конституционного суда. Наш Конституционный суд такие полномочия имеет, и уже давно. Такого рода коллизии возникали в связи с принятием решений СПЧ, и они преодолевались. Теперь это положение становится конституционной нормой. Это наше право, мы им воспользовались.

- То есть сейчас граждане России, которые будут обращаться в структуры международные, не будут встречать каких-либо противодействий в связи с принятыми поправками?

- Именно так. Речь не идет о том, что Россия перестает исполнять свои международные договоры. Это защищено статьей 15 Конституции, где сказано, что это часть правовой системы России. Но, правда, верховенство в ней принадлежит Конституции. Мы не отказываемся, мы это исполняем. Речь идет о том, что мы являемся добросовестными исполнителями своих международных обязательств, есть специальный закон о международных договорах, который тоже это гарантирует. И право граждан обращаться в органы межгосударственные сохраняется, тоже гарантируется, причем статьей из 2-й главы Конституции. Это 46-я статья Конституции – о праве обращения. Это та неизменяемая часть Конституции, которая не затрагивается сейчас поправками. Будут обращаться так же, как и прежде.

О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ

- Виктор Николаевич из Санкт-Петербурга. Прожиточный минимум и потребительская корзина – как они связаны между собой?

- Впервые у нас в Конституции появляется норма, это статья 75-я, где говорится о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. Нам это важно почему? Потому что минимальный размер оплаты труда – это не только наши отношения с работодателем, это еще такая единица постоянная, в соответствии с которой определяются другие социальные пособия и другие меры поддержки.

- А корзина?

- Что касается потребительской корзины, то она лежит в основе. Цена потребительской корзины определяет уровень прожиточного минимума. В 2018 году мы впервые достигли того, что минимальный размер оплаты труда у нас этого уровня достиг. И чтобы этот уровень не было ни желания, ни возможности, кто бы ни был у власти, изменить, и всегда находились на это деньги, вносится такая поправка в статью 75 Конституции.

- Если отталкиваться от этой корзины, как часто она пересматривается?

- У нас есть специальный закон. Насколько я знаю, там перерасчет происходит регулярно.

- Но в магазине в разное время года разные цены?

- Можно среднее вывести, но есть и крайние цифры. Чтобы были оптимальные методики, надо учитывать то, что у нас делает правительство, рекомендации, которые даются, различными стандартами. А стандарты эти учитывают методики, которые используются в разных странах. Конечно, нюансы, которые связаны, скажем, с потребительской корзиной на Дальнем Востоке или на Крайнем Севере.

После голосования по Конституции сразу встанет вопрос об ответственности министерства, которое этим должно заниматься. У нас ведь вводится теперь новый порядок, каким образом министры, вице-премьеры, да и премьер будут назначаться. Это ответственность теперь в том числе и парламента, который будет здесь определяющим органом, чтобы они именно тех людей рекомендовали в эти федеральные органы исполнительной власти, которые ответственно подойдут и учтут все факторы при формировании, определении стоимости потребительской корзины.

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Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О ВЛАСТЯХ

- Почти четверть века назад вы защищали докторскую – «Конституция Российской Федерации. Теория и практика применения». За это время практика применения вошла в некоторое противоречие с теорией?

- Не обязательно практика входит в противоречие с теорией. Если вести речь о толковании Конституции, то главный орган, который осуществляет толкование Конституции, это Конституционный суд России. Он как раз является едва ли не главным каналом превращение доктрины, то есть теории в практику. Это ученые, всемирно известные, и они принимают разные решения.

А то, что некоторые противоречия возникают, это на самом деле. Вот пример. С одной стороны, органы местного самоуправления не входят в систему органов госвласти, а с другой стороны, очевидно, что это часть публичной власти. У нас же нет другой власти, чем та, что определена статьей 3 Конституции: источником власти является народ, все они избраны народом, гражданами РФ. И вот Конституционный суд в течение нескольких лет формировал такую правовую позицию, окончательно ее определил, и она нашла отражение теперь в поправках в Конституцию о том, что и органы государственной власти, и органы местного самоуправления объединяет функциональное единство. Они же все созданы для того, чтобы обеспечить то, что у нас записано в статье 2 Конституции как высшая ценность – права и свободы человека.

- Перераспределение полномочий высших госструктур происходит с принятием поправок?

- Да, происходит перераспределение полномочий. Президент часть своих полномочий, причем самых существенных, связанных с формированием правительства и силовых структур, передает палатам Федерального собрания.

- Но это не означает ослабление президентской власти?

- Нет, не означает. Мы остаемся в рамках формы правления «президентская республика».

- Не становимся парламентской?

- Нет, не становимся. И у нас система сдержек и противовесов корректируется, модернизируется, но при этом сохраняется президентская республика.

- Когда станут ясны полномочия Госсовета?

- Появление новых конституционных органов – это вообще такая хорошая динамика конституционной материи, вообще всего того, что регулирует Конституция. Я напомню, Государственный совет уже есть. А то, что появляется еще один актор принятия государственных решений, это тоже показатель демократизации принятия самых высоких решений.

- У него особых полномочий не было.

- Госсовет представлял интересы регионов. Туда входят и до сих пор руководители регионов. Я полагаю, что основное предназначение этого органа, наверное, таким и останется. Это позволит лучше учитывать то, что происходит вдали от Москвы. И в этой части, я думаю, правильно предусмотрено Конституцией, что конкретное содержание будет определено федеральным законом. И будет решать законодатель конкретный функционал этого органа.

О СТАТУСЕ ЯЗЫКА

- Вопрос о статусе русского языка - эта поправка действительно вызвала такие неоднозначные суждения в ряде национальных субъектов РФ?

- Установление статуса русского языка как государственного – это уже норма действующей Конституции. А теперь появляется уточнение, которое определяет критерии отнесения русского языка к государственному языку. Эта практика свойственна и зарубежным странам. И здесь отражается очень важная миссия русского языка, который еще называют коммуникативным, я называю интеграционным .

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- То есть он объединяет.

- Он объединяет всех. Более всего, это же идентифицирующий признак всех нас, особенно когда мы за рубежом. Понятно, что в национальных республиках (во всяком случае, в Татарстане) я слышала только одно выступление на этот счет. Вставал вопрос - а как же с родными языками? Здесь вопрос такой. У нас в преамбуле сказано, что мы многонациональный народ. Но в этой части никакого противоречия нет. Потому что все, что касается изучения родных языков, эти гарантии есть и сейчас, и они дополняются еще поправками в Конституцию. Я бы даже сказала, что такое уравновешивание происходит поправки в часть 1 статьи 68, где говорится о том, что у нас признаётся многообразие…

- Когда говорят, что русский становится главным, а остальные становятся ущемленными - это неправда?

- Это не так. Потому что и в действующей Конституции говорится, что есть государственные языки республик, которые могут использоваться наряду с государственным языком. И у нас гарантируется всем народам право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения. Более того, впервые вводится норма (это очень важно, я даже не приведу Конституции, где это еще есть), где государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей . И гарантирует сохранение этого культурного и языкового многообразия.

- Вы сказали, что сложно припомнить страны, где так гарантировались бы права других народов?

- В Конституции ни одного случайного понятия нет. Категория «самобытность» - это новое, конституционная новелла такая. Она встречается в отдельных международно-правовых документах рекомендательного характера. В этой связи – да, мы тут такие первопроходцы.. Есть обратные примеры. Украина и Латвия принимает законы, где запрещает обучение на родном языке даже в частных учебных заведениях. Это игнорирование едва ли не половины своих же граждан . Венецианская комиссия приняла довольно жесткие заключения и в отношении закона об образовании Украины, и закона об образовании Латвии. Теперь, правда, после заключения Венецианской комиссии, которое было принято 18 июня, Конституционный суд Латвии почти одновременно посчитал это не конституционным.

- Эта поправка даст возможность людям, живущим за пределами России, с большей легкостью получать российское гражданство?

- На самом деле появляется новая норма Конституция, где говорится о поддержке соотечественников за рубежом. Это во многом продолжает ту политику, которую Россия ведет в отношении тех, кто оказался за пределами России в силу разных обстоятельств. И, как вы знаете, знание русского языка облегчает возможность получения российского гражданства.

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