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Талибы* заявили о готовности признать Крым российским
29 ноября 2021, 14:55 • 133 • Политика
Новое правительство Кабула не хочет конфронтации с Москвой
Афганистан готов признать Крым частью России. Об этом заявил главный спикер "Талибана"* (организация, запрещенная в России) Забихулла Муджахид во время беседы с корреспондентом издания "Октагон".
Разговор об отношениях с Россией начался с вопроса о визите делегации нового правительства Афганистана в Москву. Муджахид признался, что у его коллег остались хорошие впечатление, хотя они успели побывать только в отелях и дипломатических учреждениях.
Следущий вопрос коснулся статуса Крыма. Собеседник издания указал на то, что Кабул хочет поддерживать хорошие отношения с Москвой, основанные на всестороннем сотрудничестве и контактах. Говоря о принадлежности полуострова, Муджахид понадеялся, что в скором времени эта проблема наконец будет разрешена, поскольку противостояние Украины и России дестабилизирует регион.
"Мы на стороне людей, которые живут в Крыму, и нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди хотят жить в России, мы согласны с ними",
– добавил представитель "Талибана"*.
Не обошлось и без обсуждения коронавируса. Официальный представитель нового афганского правительства заметил, что им бы очень хотелось, чтобы Россия помогла стране с вакцинацией населения.
"Надеемся, что наладим наши экономические отношения и будем сотрудничать с российским правительством",
– подытожил Муджахид.
Ранее Сергей Лавров назвал главную задачу России в Афганистане.
*запрещенная в России организация
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