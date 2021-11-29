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Талибы* заявили о готовности признать Крым российским

29 ноября 2021, 14:55  •  133 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Новое правительство Кабула не хочет конфронтации с Москвой
Афганистан готов признать Крым частью России. Об этом заявил главный спикер "Талибана"* (организация, запрещенная в России) Забихулла Муджахид во время беседы с корреспондентом издания "Октагон". 
Разговор об отношениях с Россией начался с вопроса о визите делегации нового правительства Афганистана в Москву. Муджахид признался, что у его коллег остались хорошие впечатление, хотя они успели побывать только в отелях и дипломатических учреждениях. 
Следущий вопрос коснулся статуса Крыма. Собеседник издания указал на то, что Кабул хочет поддерживать хорошие отношения с Москвой, основанные на всестороннем сотрудничестве и контактах. Говоря о принадлежности полуострова, Муджахид понадеялся, что в скором времени эта проблема наконец будет разрешена, поскольку противостояние Украины и России дестабилизирует регион. 
"Мы на стороне людей, которые живут в Крыму, и нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди хотят жить в России, мы согласны с ними", 
– добавил представитель "Талибана"*.
Не обошлось и без обсуждения коронавируса. Официальный представитель нового афганского правительства заметил, что им бы очень хотелось, чтобы Россия помогла стране с вакцинацией населения. 
"Надеемся, что наладим наши экономические отношения и будем сотрудничать с российским правительством", 
– подытожил Муджахид. 
Ранее Сергей Лавров назвал главную задачу России в Афганистане. 
*запрещенная в России организация

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