Талибы заставили афганские войска бежать в сторону границы с Узбекистаном

Телеведущий Владимир Соловьёв сообщил о том, что талибы захватили город Мазари-Шариф и афганские войска были вынуждены бежать в сторону границы с Узбекистаном.

Ранее местные источники информации сообщали об ожесточённых боях, которые шли в окрестностях города Мазари-Шариф, столицы провинции Балх в Афганистане, между военными и талибами.

Телеведущий Владимир Соловьёв уточнил в своём Telegram-канале, что "талибы захватили город Мазари-Шариф" и "афганские войска были вынуждены бежать в сторону границы с Узбекистаном".

Ранее под контроль боевиков движения "Талибан"* перешёл город Маймана. Эту информацию обнародовал на своей странице в Twitter представитель талибов Кари Ахмади. Он же уточнил, что был захвачен огромный арсенал оружия и техники.

Официально информация о сдаче Мазари-Шариф пока не подтверждена.

* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.