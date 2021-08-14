|
Талибы заставили афганские войска бежать в сторону границы с Узбекистаном
14 августа 2021, 22:20 • 103 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв сообщил о том, что талибы захватили город Мазари-Шариф и афганские войска были вынуждены бежать в сторону границы с Узбекистаном.
Ранее местные источники информации сообщали об ожесточённых боях, которые шли в окрестностях города Мазари-Шариф, столицы провинции Балх в Афганистане, между военными и талибами.
Телеведущий Владимир Соловьёв уточнил в своём Telegram-канале, что "талибы захватили город Мазари-Шариф" и "афганские войска были вынуждены бежать в сторону границы с Узбекистаном".
Ранее под контроль боевиков движения "Талибан"* перешёл город Маймана. Эту информацию обнародовал на своей странице в Twitter представитель талибов Кари Ахмади. Он же уточнил, что был захвачен огромный арсенал оружия и техники.
Официально информация о сдаче Мазари-Шариф пока не подтверждена.
* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
Подпишитесь на нас
103
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 августа 2021, 17:50
|
08 августа 2021, 23:20
|
08 августа 2021, 03:10
|
13 августа 2021, 06:00
|
11 августа 2021, 10:00
|
08 августа 2021, 21:30
|
12 августа 2021, 05:15