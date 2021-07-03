Талибы* захватили три района в Афганистане на фоне вывода войск США

Боевики террористического движения "Талибан"* захватили три пограничных района в Афганистане и вытеснили в Таджикистан 300 афганских военных на фоне вывода войск США.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан. Она отметила, что террористы взяли под контроль село Овез уезда Хохон, село Зираки уезда Рогистон и уезд Шахрибузург.

Названные районы были полностью захвачены. В ходе боестолкновений движение "Талибан"* также захватило пограничную комендатуру "Овез" уезда Хохон, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство "Ховар".

Таджикские пограничники, "руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства", пропустили на свою территорию свыше 300 афганских военных, которые были вынуждены спасаться бегством под натиском боевиков.

Отметим, что всё это происходит на фоне вывода американских войск из Афганистана. В прошлом году Вашингтон заключил с талибами соглашение, согласно которому американские военные покинут страну, а боевики остановят насилие. Американская военная кампания в Афганистане началась после теракта 2001 года, став самой продолжительной за всю историю страны. В минувшую пятницу президент США Джо Байден заявил, что вывод войск осуществляется по графику, однако он не может быть закончен в ближайшие дни.

*Талибан - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.