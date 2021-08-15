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Талибы* захватили президентский дворец. Боевики ждут "мирной капитуляции" прозападного правительства

15 августа 2021, 20:20  •  17 • Политика
Боевики из террористической группировки "Талибан"* захватили президентский дворец в Кабуле. Боевики заявили, что ждут "мирной капитуляции" прозападного правительства.
Об этом в воскресенье заявил официальный представитель группировки Забихулла Муджахид. Пока неясно, как именно будет передаваться власть.
"Талибан"* должен быть наготове во всех въездах в Кабул до тех пор, пока не будет согласована мирная и удовлетворительная передача власти,
- цитирует Муджахида Reuters.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел правительства Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что власть будет передана временному правительству. Он заверил жителей Кабула, что "атаки на город не будет", так как "есть договорённость о мирной передаче власти". В то же время боевики ранее заявляли, что собираются перенять власть напрямую, минуя временное правительство.
Ранее стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны.
Напомним, что талибы* активизировались после начала вывода американских войск из страны. За несколько дней они взяли столицы целого ряда провинций, а в воскресенье вошли в Кабул.
* "Талибан", талибы - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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