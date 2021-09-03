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Талибы* захватили Панджшер, лидер "сопротивления" бежал - СМИ

03 сентября 2021, 21:00  •  148 • Политика
Члены движения "Талибан"* захватили провинцию Панджшер. СМИ сообщают, что лидер панджшерского "сопротивления" Ахмад Масуд-младший и бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех бежали из страны.
По предварительной информации, Салех находится в Таджикистане.
Турецкое издание Yeni Şafak опубликовало информацию, полученную от собственного корреспондента в Кабуле. Афганская провинция Панджшер, расположенная в 150 километрах от столицы, перешла под контроль талибов. Ранее там велись ожесточённые боевые действия.
Индийское СМИ The Times of India сообщило о бегстве Салеха в Таджикистан. По данным источников, вместе с ним Афганистан покинул лидер панджшерского "сопротивления" Ахмад Масуд-младший.
Напомним, Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы Афганистана после захвата власти талибами.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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