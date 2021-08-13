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Талибы захватили оружие США на миллиарды долларов

13 августа 2021, 21:35  •  41 • Политика
В руки бойцов движения "Талибан"* в Афганистане попало американское оружие и техника на сумму от 700 млн до 11 млрд долларов.
В Афганистане талибы похвастали захватом оружия и техники США на сумму от 700 миллионов до 11 миллиардов долларов. В интернете появились фото и видео боевиков, демонстрирующих свои трофеи.
Речь идёт об оружии и технике, которые власти Афганистана получили от США. На опубликованных кадрах видны бронемашины, беспилотники и огромные ящики с вооружением. Всё это трофеи с военной базы Кундузе.
Напомним, что талибы продолжают победоносное шествие по провинциям Афганистана, захватывая одну провинцию за другой. Тем временем вооружённые силы страны продолжают отступать к столице, из которой уже вовсю идёт эвакуация западных дипломатов.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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