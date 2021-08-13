|
Талибы захватили оружие США на миллиарды долларов
13 августа 2021, 21:35 • 41 • Политика
В руки бойцов движения "Талибан"* в Афганистане попало американское оружие и техника на сумму от 700 млн до 11 млрд долларов.
В Афганистане талибы похвастали захватом оружия и техники США на сумму от 700 миллионов до 11 миллиардов долларов. В интернете появились фото и видео боевиков, демонстрирующих свои трофеи.
Речь идёт об оружии и технике, которые власти Афганистана получили от США. На опубликованных кадрах видны бронемашины, беспилотники и огромные ящики с вооружением. Всё это трофеи с военной базы Кундузе.
Напомним, что талибы продолжают победоносное шествие по провинциям Афганистана, захватывая одну провинцию за другой. Тем временем вооружённые силы страны продолжают отступать к столице, из которой уже вовсю идёт эвакуация западных дипломатов.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
Подпишитесь на нас
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 августа 2021, 05:15
|
08 августа 2021, 12:20
|
09 августа 2021, 03:00
|
07 августа 2021, 09:45
|
12 августа 2021, 08:55
|
07 августа 2021, 20:45
|
07 августа 2021, 20:45