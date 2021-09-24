Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хл...
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
Главная / Политика

Талибы* захотели помощи от России

24 сентября 2021, 08:20  •  93 • Политика
Фото: Hussain Ali / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Содействие просят оказать сразу по двум вопросам
Временное правительство Афганистана, сформированное представителями запрещенной в РФ террористической организации "Талибан"*, обратились к России за помощью. Об этом пишет РИА "Новости".
В интервью для издания заместитель министра культуры и информации страны от талибов* Забиулла Муджахид заявил, что в первую очередь Москва могла бы оказать содействие в снятии или смягчении уровня санционного давления со стороны ООН.
Помимо этого, Россия могла бы помочь в мирном урегулировании ситуации в Афганистане после захвата власти боевиками. В частности – заняться восстановлением страны после боевых действий. 
Он выразил надежду, что во время грядущих заседаний Совбеза ООН произойдут ощутимые положительные результаты для Кабула. 
До этого постпред России в ООН Василий Небензя отмечал, что снятие рестрикций пока на заседаниях совета организации рассматривать преждевременно. Тем не менее, он полагает, что решать этот вопрос в любом случае придется, но к процессу нужно подготовится. Сейчас наиболее важным является оказание гуманитарной помощи Афганистану.
Напомним, кризис в стране произошел после вывода американских военных, которые в течение 20 лет несли в регионе боевую миссию. После этого "Талибан"* стал захватывать одну территорию Афганистана за другой, подчинив в итоге все области. Президент страны перед взятием Кабула бежал на частном самолете.
*запрещенная в России организация

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





93
Источник
Похожие новости
24 сентября 2021, 01:00
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "раскусили" план Киева
24 сентября 2021, 04:40
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески"
24 сентября 2021, 01:00
Второе за день потрясение для крымского чиновника. После увольнения - задержание
24 сентября 2021, 02:50
Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса. В Африке нашли опасное оружие
24 сентября 2021, 01:00
"Украину открыто превращают в колонию": Депутат Рады про "закон об олигархах" Зеленского
24 сентября 2021, 01:00
"Вам путь только один": Зеленский пообещал покончить с олигархами на Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 сентября 2021, 01:00
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "ра...
24 сентября 2021, 04:40
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески"
24 сентября 2021, 01:00
Второе за день потрясение для крымского чиновника. После увольнения - задержание
24 сентября 2021, 02:50
Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса. В Африке нашли опасное оружие
24 сентября 2021, 01:00
"Украину открыто превращают в колонию": Депутат Рады про "закон об оли...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2021, 06:35
Никита Михалков: "Почему мы должны терпеть это в своём доме?"
18 сентября 2021, 15:45
"Украинская Федеративная Республика": Незалежная распадется и сменит название – сенатор
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
18 сентября 2021, 19:25
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие из Донбасса
18 сентября 2021, 02:00
Японские читатели о Курилах: "Россия отдаст острова"
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 13:05
"Это приказ. Гоу!": Неизвестный предупредил Путина об "ударе" через 5 часов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.