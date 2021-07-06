Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой...
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали ...
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
Сборная Украины на Евро-2020 помогла вскрыть неприятную правду для властей
Главная / Украина

Талибы вытесняют афганскую армию на территорию Таджикистана

06 июля 2021, 15:55  •  155 • Украина
Воспользовавшись выводом из Афганистана войск США и НАТО, движение "Талибан"* развернуло активные боевые действия у границы с Таджикистаном и Узбекистаном.
В Душанбе заявили, что ситуация на границе с Афганистаном находится под контролем, но чего стоят эти заявления? Президент Эмомали Рахмон пока ограничился тем, что сообщил в телефонном разговоре президенту Афганистана Ашрафу Гани о своей обеспокоенности. Вряд ли этого хватит, чтобы остановить наступление талибов.
В некоторых районах Афганистана формируются отряды ополчения для борьбы с «Талибаном», но они практически бездействуют. Многие местные старейшины по договорённости с талибами сдают свои территории без боя. Предполагают, что талибы хотят оседлать пути снабжения, по которым доставляются грузы в Кабул, чтобы на предстоящих переговорах продиктовать свои условия.
А афганцы, сотрудничавшие с оккупационными американскими властями, из Афганистана бегут. Администрация США зачем-то обратился к Казахстану, Узбекистану и Таджикистану с просьбой принять беглецов у себя. Сейчас таких беженцев насчитывается 18 тысяч, но будет больше.
Ситуация несёт угрозу всей Центральной Азии. Казахстан и Киргизия – члены Евразийского экономического союза, вместе с Таджикистаном они состоят в Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Доля ответственности за то, что произойдёт дальше, лежит и на этих организациях.
Впору вспомнить, что во время гражданской войны в Таджикистане 1992-1997 гг. функция по охране таджикско-афганской границы возлагалась на российских пограничников, а содействие властям в поддержании порядка в республике оказывала 201-я мотострелковая дивизия ВС РФ, а также вооружённые силы Узбекистана, Казахстана и Киргизии.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






155
Источник
Похожие новости
06 июля 2021, 02:10
Президент Литвы шлёт ультиматумы
06 июля 2021, 00:20
Елена Лукаш: неужели кто-нибудь ещё верит, что «весь мир с нами»
06 июля 2021, 00:20
«Не говорить — мало». Корчинский призвал к «непониманию» русского языка
06 июля 2021, 00:20
«Это они готовятся Галицию Польше передать»: во Львове перенесли Монумент славы в музей «Территория террора»
06 июля 2021, 13:10
Ситуация на границе Таджикистана и Афганистана обостряется
06 июля 2021, 02:10
Об индо-китайском соперничестве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июня 2021, 04:05
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
03 июля 2021, 19:10
Захарова обнародовала самоубийственную для Запада историю. НАТО и ЕС смолчали
04 июля 2021, 07:05
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
02 июля 2021, 01:00
В Киеве сделали вывод после прямой линии с Путиным: Украине осталось недолго
30 июня 2021, 07:45
"Мы нежизнеспособны": Украинцев предупредили о разделении страны
02 июля 2021, 01:00
"Чехи не понимают правил игры": Иностранцев впечатлил меткий ответ Захаровой
04 июля 2021, 00:40
Лукашенко поставили перед непростым выбором: Ждём
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.