Талибы вытесняют афганскую армию на территорию Таджикистана

Воспользовавшись выводом из Афганистана войск США и НАТО, движение "Талибан"* развернуло активные боевые действия у границы с Таджикистаном и Узбекистаном.

В Душанбе заявили, что ситуация на границе с Афганистаном находится под контролем, но чего стоят эти заявления? Президент Эмомали Рахмон пока ограничился тем, что сообщил в телефонном разговоре президенту Афганистана Ашрафу Гани о своей обеспокоенности. Вряд ли этого хватит, чтобы остановить наступление талибов.

В некоторых районах Афганистана формируются отряды ополчения для борьбы с «Талибаном», но они практически бездействуют. Многие местные старейшины по договорённости с талибами сдают свои территории без боя. Предполагают, что талибы хотят оседлать пути снабжения, по которым доставляются грузы в Кабул, чтобы на предстоящих переговорах продиктовать свои условия.

А афганцы, сотрудничавшие с оккупационными американскими властями, из Афганистана бегут. Администрация США зачем-то обратился к Казахстану, Узбекистану и Таджикистану с просьбой принять беглецов у себя. Сейчас таких беженцев насчитывается 18 тысяч, но будет больше.

Ситуация несёт угрозу всей Центральной Азии. Казахстан и Киргизия – члены Евразийского экономического союза, вместе с Таджикистаном они состоят в Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Доля ответственности за то, что произойдёт дальше, лежит и на этих организациях.

Впору вспомнить, что во время гражданской войны в Таджикистане 1992-1997 гг. функция по охране таджикско-афганской границы возлагалась на российских пограничников, а содействие властям в поддержании порядка в республике оказывала 201-я мотострелковая дивизия ВС РФ, а также вооружённые силы Узбекистана, Казахстана и Киргизии.