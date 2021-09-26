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Талибы* выступили с предупреждением для Таджикистана

26 сентября 2021, 18:05  •  258 • Политика
Фото: Oliver Weiken/ dpa/ www.globallookpress.com
Душанбе пригрозили последствиями за вмешательство во внутренние дела страны
В новом правительстве Афганистана, сформированным представителями "Талибана"* после захвата власти в стране, выступили с предостережением в отношении страны-соседа Таджикистана. Заявление сделал заместитель председателя временного правительства Абдул Гани Барадар в эфире телеканала "Аль-Джазира". 
Он заявил, что власти Таджикистана регулярно вмешиваются во внутренние дела Афганистана.
"На каждое действие есть противодействие", – приводит его слова РИА "Новости". 
Других подробностей высказывания представителя талибов нет.
После выхода американских военных из Афганистана боевики начали операцию по захвату регионов страны. После сражений часть военных правительственных сил отступала через территорию Таджикистана. Также Душанбе делал официальный запрос к странам-участницам ОДКБ с просьбой помочь укрепить защиту границы с Афганистаном.
Ранее во временном афганском правительстве попросили помощи у России.
*запрещенная в РФ организация

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