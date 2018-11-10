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Талибы в Москве потребовали ухода США из Афганистана

10 ноября 2018, 16:54  •  23 • Политика
А до тех пор гражданская война продолжится. Таковы итоги встречи в Москве по Афганистану, в которой впервые участвовала делегация движения «Талибан»
Автор:
Покровский Александр
Участники встречи договорились продолжать консультации в московском формате. Это, собственно, всё, что следует из довольно унылого сообщения МИД России по итогам прошедшего вчера заседания с участием представителей официального правительства в Кабуле и политического офиса движения «Талибан» (всё ещё признаваемого террористическим в решении Верховного суда РФ) в Дохе (Катар).
Кроме них, присутствовали все заинтересованные в урегулировании афганской проблемы страны: Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. США не присутствовали. Хотя поначалу и собирались.
Видимо, не заинтересованы.
Запрещённый в России «Талибан» заседает в Москве
В принципе, унылость МИД – техническая. А как ещё быть, если в качестве единственного позитивного момента переговоров приходится констатировать только то, что «участники высказались за дальнейшие усилия по продвижению руководимого афганцами процесса национального примирения».
Но на деле, сущностно, сама встреча стала успехом. Когда в зал заседания зашли по-ваххабитски убранные в тяжёлые бороды представители талибов во главе с Шером Мохаммадом Аббасом Станикзаем, руководителем политического бюро движения - это уже был прорыв. И его значение не умалило даже то, что вассальный Вашингтону Кабул прислал в Москву людей не от правительства или МИД, а от Высшего совета мира (ВСМ). То есть от консультативного органа, как раз и созданного для контактов с вооружённой оппозицией, и которому для этих контактов можно было и не городить огород с выездом в Москву.

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