|
Талибы* уже в Панджшере: Сопротивление взято в осаду
23 августа 2021, 18:15 • 73 • Политика
Движение "Талибан"* взяли в осаду силы сопротивления в Панджшере. Однако представитель движения заверил, что талибы* настроены на мирные переговоры.
Движение "Талибан"* взяло в осаду представителей сопротивления, разместившихся в афганской провинции Панджшер. Об этом рассказал в своём Twitter представитель движения Забихулла Муджахид.
В сообщении он отметил, что талибы* заняли позиции недалеко от Панджшера. При этом Муджахид заверил, что движение настроено на мирное урегулирование и переговоры.
Ранее представители сопротивления заявляли, что намерены дать отпор "Талибану"*. Лидером сопротивления объявил себя Ахмад Масуд - сын влиятельного в прошлом лидера таджикской общины Афганистана Ахмад Шаха Масуда.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
Подпишитесь на нас
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 августа 2021, 02:50
|
17 августа 2021, 03:30
|
23 августа 2021, 07:15
|
19 августа 2021, 02:15
|
21 августа 2021, 02:05
|
17 августа 2021, 14:30
|
17 августа 2021, 20:00