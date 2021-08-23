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Талибы* уже в Панджшере: Сопротивление взято в осаду

23 августа 2021, 18:15  •  73 • Политика
Движение "Талибан"* взяли в осаду силы сопротивления в Панджшере. Однако представитель движения заверил, что талибы* настроены на мирные переговоры.
Движение "Талибан"* взяло в осаду представителей сопротивления, разместившихся в афганской провинции Панджшер. Об этом рассказал в своём Twitter представитель движения Забихулла Муджахид.
В сообщении он отметил, что талибы* заняли позиции недалеко от Панджшера. При этом Муджахид заверил, что движение настроено на мирное урегулирование и переговоры.
Ранее представители сопротивления заявляли, что намерены дать отпор "Талибану"*. Лидером сопротивления объявил себя Ахмад Масуд - сын влиятельного в прошлом лидера таджикской общины Афганистана Ахмад Шаха Масуда.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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