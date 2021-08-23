Талибы* уже в Панджшере: Сопротивление взято в осаду

Движение "Талибан"* взяли в осаду силы сопротивления в Панджшере. Однако представитель движения заверил, что талибы* настроены на мирные переговоры.

Движение "Талибан"* взяло в осаду представителей сопротивления, разместившихся в афганской провинции Панджшер. Об этом рассказал в своём Twitter представитель движения Забихулла Муджахид.

В сообщении он отметил, что талибы* заняли позиции недалеко от Панджшера. При этом Муджахид заверил, что движение настроено на мирное урегулирование и переговоры.

Ранее представители сопротивления заявляли, что намерены дать отпор "Талибану"*. Лидером сопротивления объявил себя Ахмад Масуд - сын влиятельного в прошлом лидера таджикской общины Афганистана Ахмад Шаха Масуда.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.