|
Талибы уже в Кабуле: В столице Афганистана слышны крики и выстрелы - видео
15 августа 2021, 02:00 • 19 • Политика
Талибы вошли в Кабул. Идёт штурм города. На кадрах из столицы Афганистана слышны выстрелы и крики людей.
Пока Запад грозит талибам непризнанием их власти, боевики приступили к штурму столицы Афганистана. Дипломаты, политики и чиновники спешно эвакуируются из города.
В интернете уже появились видео из Кабула, на которых слышны крики и стрельба. Сообщается, что три вертолёта совершили посадку на территории президентского дворца в Кабуле.
- пишет Telegram-канал "Военный обозреватель".
Тем временем британские СМИ сообщают, что посла Великобритании эвакуируют из Афганистана до вечера воскресенья из-за опасений, что талибы могут неминуемо взять Кабул и захватить аэропорт.
Подпишитесь на нас
19
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 августа 2021, 21:30
|
11 августа 2021, 04:30
|
13 августа 2021, 00:30
|
08 августа 2021, 09:35
|
10 августа 2021, 19:20
|
12 августа 2021, 05:15
|
08 августа 2021, 21:30