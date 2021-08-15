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Талибы уже в Кабуле: В столице Афганистана слышны крики и выстрелы - видео

15 августа 2021, 02:00  •  19 • Политика
Талибы вошли в Кабул. Идёт штурм города. На кадрах из столицы Афганистана слышны выстрелы и крики людей.
Пока Запад грозит талибам непризнанием их власти, боевики приступили к штурму столицы Афганистана. Дипломаты, политики и чиновники спешно эвакуируются из города.
В интернете уже появились видео из Кабула, на которых слышны крики и стрельба. Сообщается, что три вертолёта совершили посадку на территории президентского дворца в Кабуле.
Талибы ведут атаку на столицу,
- пишет Telegram-канал "Военный обозреватель".
Тем временем британские СМИ сообщают, что посла Великобритании эвакуируют из Афганистана до вечера воскресенья из-за опасений, что талибы могут неминуемо взять Кабул и захватить аэропорт.

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