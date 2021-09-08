Талибы* устроили погром в посольстве Норвегии. В дипмиссии опешили

Посол Норвегии заявил, что талибы* вошли в посольство в Кабуле. Его обещали вернуть после уничтожения запрещённых вещей.

Посол Норвегии в Иране Сигвальд Хауге сообщил, что талибы* захватили норвежское посольство в Кабуле. Информация опубликована на странице дипломата в социальной сети Twitter.

Сообщается, что боевики "Талибана"* пообещали вернуть Норвегии контроль над диппредставительством, но несколько позже. По информации дипломата, вначале талибы* собираются уничтожить все запрещённые вещи.

Сначала нужно разбить винные бутылки и уничтожить детские книги. Оружие, по-видимому, менее опасно,

- пишет Сигвальд Хауге в Twitter.

Напомним, что после вывода войск США из Афганистана оставленное ими правительство пало под натиском талибов* всего за неделю. Из-за этого посольства западных стран в срочном порядке пришлось эвакуировать из Кабула.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.