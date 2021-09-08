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Талибы* устроили погром в посольстве Норвегии. В дипмиссии опешили

08 сентября 2021, 23:50  •  97 • Политика
Посол Норвегии заявил, что талибы* вошли в посольство в Кабуле. Его обещали вернуть после уничтожения запрещённых вещей.
Посол Норвегии в Иране Сигвальд Хауге сообщил, что талибы* захватили норвежское посольство в Кабуле. Информация опубликована на странице дипломата в социальной сети Twitter.
Сообщается, что боевики "Талибана"* пообещали вернуть Норвегии контроль над диппредставительством, но несколько позже. По информации дипломата, вначале талибы* собираются уничтожить все запрещённые вещи.
Сначала нужно разбить винные бутылки и уничтожить детские книги. Оружие, по-видимому, менее опасно,
- пишет Сигвальд Хауге в Twitter.
Напомним, что после вывода войск США из Афганистана оставленное ими правительство пало под натиском талибов* всего за неделю. Из-за этого посольства западных стран в срочном порядке пришлось эвакуировать из Кабула.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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