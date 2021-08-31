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Талибы* создали новое правительство: Источник назвал имена ключевых министров

31 августа 2021, 16:55  •  135 • Политика
Источник уточнил, что сыновья лидеров движения заняли посты министров обороны и внутренних дел Афганистана.
В последний день августа в Афганистане после эвакуации иностранного контингента талибы* сформировали новое правительство. Источник, знакомый с ситуацией, назвал имена новых глав силовых структур.
Отмечается, что сын основателя движения "Талибан"* Мулла Якуб Ахунд назначен министром обороны Афганистана. Возглавлять министерство внутренних дел был назначен сын другого ключевого участника движения Халиф Хаккани.
Глава политофиса талибов мулла Абдул Гани Барадар будет отвечать за связи Афганистана с другими странами. Как передает РИА Новости, в новом правительстве он получил пост министра иностранных дел.
По предварительным сведениям, консультации по формированию нового правительства завершены и их результаты будут объявлены в ближайшее время.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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