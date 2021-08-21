Талибы* сообщили о вступлении в их ряды брата президента Афганистана

Движение "Талибан"* распространило информацию о вступлении в его ряды младшего брата президента Афганистана. Якобы Хашмат Гани присягнул на верность талибам.

В заявлении сказано, что принесение присяги произошло в присутствии высокопоставленного члена террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиля Аль-Рахмана Хаккани. Эта группировка тесно контактирует с талибами.

Ранее сообщалось, что Хаккани встретился с экс-премьер-министром, главой Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром. Переговоры прошли в Кабули. Их детали не были обнародованы.

По данным источника, глава политического офиса "Талибана" мулла Барадар прибыл в Кабул. Он намерен принять участие в переговорах о создании правительства, пишет РИА Новости.

Напомним, обострение ситуации в Афганистане было вызвано выводом американских войск с территории страны. Боевики воспользовались ситуацией и начали захватывать город за городом. Президент Ашраф Гани и члены правительства бежали. Страны Запада организовали экстренную эвакуацию своих дипломатов и членов их семей.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.