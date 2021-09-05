Талибы* сообщили, кого возьмут в новое правительство Афганистана: "Будет инклюзивно"

Представители "Талибана"* рассказали, по какому принципу собираются формировать новое правительство Афганистана. "Будет инклюзивно", - пообещал член комиссии по культуре движения Анамуллах Самангани.

По словам Самангани, Афганистан сейчас является "абсолютно независимым". О составе нового правительства граждан проинформируют в ближайшее время, пишет Tolo News.

"Новая структура будет инклюзивной и будет представлять всех людей [в Афганистане]", - заявил член комиссии по культуре.

Ранее сообщалось, что главой нового афганского правительства станет лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.

Напомним, США в августе вывели свои войска из Афганистана, завершив этим миссию, продлившуюся 20 лет. О намерении свернуть военную кампанию американский президент Джо Байден сообщил 14 апреля. После этого талибы* стали наступать более активно. 15 августа под их контроль перешла столица Афганистана.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.