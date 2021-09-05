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Талибы* сообщили, кого возьмут в новое правительство Афганистана: "Будет инклюзивно"

05 сентября 2021, 17:55  •  138 • Политика
Представители "Талибана"* рассказали, по какому принципу собираются формировать новое правительство Афганистана. "Будет инклюзивно", - пообещал член комиссии по культуре движения Анамуллах Самангани.
По словам Самангани, Афганистан сейчас является "абсолютно независимым". О составе нового правительства граждан проинформируют в ближайшее время, пишет Tolo News.
"Новая структура будет инклюзивной и будет представлять всех людей [в Афганистане]", - заявил член комиссии по культуре.
Ранее сообщалось, что главой нового афганского правительства станет лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.
Напомним, США в августе вывели свои войска из Афганистана, завершив этим миссию, продлившуюся 20 лет. О намерении свернуть военную кампанию американский президент Джо Байден сообщил 14 апреля. После этого талибы* стали наступать более активно. 15 августа под их контроль перешла столица Афганистана.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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