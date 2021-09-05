|
Талибы* сообщили, кого возьмут в новое правительство Афганистана: "Будет инклюзивно"
05 сентября 2021, 17:55 • 138 • Политика
Представители "Талибана"* рассказали, по какому принципу собираются формировать новое правительство Афганистана. "Будет инклюзивно", - пообещал член комиссии по культуре движения Анамуллах Самангани.
По словам Самангани, Афганистан сейчас является "абсолютно независимым". О составе нового правительства граждан проинформируют в ближайшее время, пишет Tolo News.
"Новая структура будет инклюзивной и будет представлять всех людей [в Афганистане]", - заявил член комиссии по культуре.
Ранее сообщалось, что главой нового афганского правительства станет лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.
Напомним, США в августе вывели свои войска из Афганистана, завершив этим миссию, продлившуюся 20 лет. О намерении свернуть военную кампанию американский президент Джо Байден сообщил 14 апреля. После этого талибы* стали наступать более активно. 15 августа под их контроль перешла столица Афганистана.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
Подпишитесь на нас
138
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 августа 2021, 00:35
|
31 августа 2021, 05:00
|
31 августа 2021, 01:20
|
04 сентября 2021, 11:40
|
03 сентября 2021, 03:35
|
04 сентября 2021, 06:10
|
29 августа 2021, 19:05