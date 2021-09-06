Талибы* пригласили Россию в Афганистан на объявление нового правительства - ТВ

Фото: Hussain Ali /Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Боевики позвали еще пять стран

Представители движения "Талибан"* пригласили Российскую Федерацию на мероприятие по случаю объявления нового состава правительства Афганистана. Об этом стало известно сегодня, 6 сентября.

Согласно приведенным данным, в числе приглашенных стран оказались Турция, Китайская народная республика, Иран, Пакистан и Катар. Об этом сообщает телевидение, ссылаясь на источник в движении "Талибан".

Изначально ожидалось, что взявшие под контроль практически всю территорию республики боевики объявят состав нового правительства еще 4 сентября. Позднее, однако, мероприятие было перенесено.

Днем ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги сообщил, что представители стран "Большой семерки" намерены устроить встречу для обсуждения ситуации в Афганистане. Министр заявил в эфире телеканала NHK, что переговоры могут пройти уже 8 сентября. Речь идет о встрече на уровне глав министерств иностранных дел. Мотэги также указал, что у Российской Федерации и Китая имеется "определенное влияние на Афганистан". Переговоры будут проводиться в онлайн-формате.

Несколькими днями ранее стало известно, что движение "Талибан" взяло под контроль Пандшер – последнюю провинцию, в которой были сосредоточены силы сопротивления, возглавляемых Ахмадом Масудом. Спустя трое суток, 6 сентября, боевики объявили об окончании гражданской войны в стране.

Ранее политолог Сергей Демиденко заявил, что Россия признает "Талибан" лишь после выработки общего международного консенсуса по этому вопросу. Международник выразил уверенность, что Кремль не намерен идти на серьезный риск и тем самым обрекать себя на очередные санкционные меры.

*запрещенная в России организация