Талибы* предложили России стать посредником между Афганистаном и ООН

Временное правительство Афганистана рассчитывает на снятие международных санкций с помощью нашей страны.

Представители "Талибана"*, стремительно захватившего власть в Афганистане после объявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск из этой страны, просят Россию помочь им в вопросе снятия международных санкций.

По словам замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана, сформированного из талибов, Забиуллы Муджахида, которого цитирует РИА Новости, наша страна могла бы стать посредником между ними и ООН и содействовать мирному урегулированию в этом регионе, а также принять участие в процессе восстановления разрушенных территорий.

Впрочем, постпред России в Организации Объединённых Наций Василий Небензя отмечал, что в настоящее время о снятии санкций, наложенных Совбезом ООН, пока речи не идёт, хотя, по его мнению, к этой теме придётся обратиться в любом случае.

Как сообщал Царьград, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия не планирует также выступать посредником на переговорах между сторонами конфликта в самом Афганистане.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.