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Талибы потребовали вывода войск США и НАТО из Афганистана

28 июля 2019, 15:39  •  73 • В мире
Движение "Талибан" (запрещено на территории Российской Федерации) не будет вести прямые переговоры с правительством Афганистана, пока из страны не будут выведены иностранные войска, в том числе США и НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters в воскресенье по информации официального представителя катарского политического офиса талибов Мухаммада Сохаила Шахина.
"Межафганские переговоры начнутся лишь после объявления о выводе [из Афганистана] иностранных войск", - подчеркнул Шахин.
Ранее в субботу министр по делам мира Абдул Салам Рахими заявил, что переговоры между представителями властей и движения "Талибан" могут стартовать в течение ближайших недель.
После этого спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что прямые межафганские переговоры могут начаться лишь после того, как Вашингтон заключит мир с талибами.

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