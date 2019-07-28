Талибы потребовали вывода войск США и НАТО из Афганистана

"Межафганские переговоры начнутся лишь после объявления о выводе [из Афганистана] иностранных войск", - подчеркнул Шахин.

Ранее в субботу министр по делам мира Абдул Салам Рахими заявил, что переговоры между представителями властей и движения "Талибан" могут стартовать в течение ближайших недель.

После этого спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что прямые межафганские переговоры могут начаться лишь после того, как Вашингтон заключит мир с талибами.