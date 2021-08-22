Талибы* попросили Россию передать "политический сигнал"

Представители движения "Талибан"* попросили содействия Москвы в процессе политического диалога с повстанцами, обосновавшимися в Панджшерском ущелье Афганистана.

Как заявил полномочный посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live", наша страна пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил.

"В посольстве был высокопоставленный представитель политического офиса талибов, он просил нас передать панджшерцам политический сигнал", - пояснил Дмитрий Жирнов.

По его словам, суть сообщения от талибов в том, что "группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации". Отмечается, что пока со стороны талибов не было попыток "силой войти в Панджшер".

"Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог", - уточнил полномочный посол России в Кабуле.

Сейчас провинция Панджшер остаётся регионом страны, который не контролируют боевики "Талибана".

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.