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Талибы* попросили Россию передать "политический сигнал"

22 августа 2021, 08:20  •  275 • Политика
Представители движения "Талибан"* попросили содействия Москвы в процессе политического диалога с повстанцами, обосновавшимися в Панджшерском ущелье Афганистана.
Как заявил полномочный посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live", наша страна пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил.
"В посольстве был высокопоставленный представитель политического офиса талибов, он просил нас передать панджшерцам политический сигнал", - пояснил Дмитрий Жирнов.
По его словам, суть сообщения от талибов в том, что "группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации". Отмечается, что пока со стороны талибов не было попыток "силой войти в Панджшер".
"Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог", - уточнил полномочный посол России в Кабуле.
Сейчас провинция Панджшер остаётся регионом страны, который не контролируют боевики "Талибана".
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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