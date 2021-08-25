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Талибы* пообещали не повторять "культурную катастрофу" Сирии

25 августа 2021, 03:15  •  60 • Политика
Боевики из группировки "Талибан"* пообещали не повторять "культурную катастрофу" Сирии и не вывозить исторические памятники из страны.
Руководство "Талибана" запретило всем гражданам Афганистана контрабанду "доллара и предметов старины".
В этой связи обращаем внимание на то, что, если указанные вещи будут обнаружены у кого-либо, они будут немедленно конфискованы, а их владельцы наказаны в соответствии с законом,
- говорится в заявлении боевиков.
Отметим, что талибы, вероятнее всего, хотят избежать той культурной и археологической катастрофы, которая произошла, когда террористы из "Исламского государства"** захватили часть территории Сирии. Они начали массово разрушать памятники архитектуры и вывозить древние реликвии за границу, чтобы продавать их на чёрном рынке. Сильнее всего от действий радикальных исламистов пострадала сирийская Пальмира.
Напомним, что обстановка в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить войска из этой страны. Боевики воспользовались ситуацией и примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
** "Исламское государство" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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