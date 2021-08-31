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Талибы* получили ультиматум: "Мир не означает сдаться"

31 августа 2021, 08:40  •  137 • Политика
Лидер действующего в провинции Панджшер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд поставил ультиматум движению "Талибан"*, заявив что уйдёт из политики, но при соблюдении двух условий. В том числе после создания талибами инклюзивного правительства. При этом Масуд уточнил, что "мир не означает сдаться".
Напомним, в Афганистане всё ещё сопротивляется власти талибов провинция Панджшер. Лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд в интервью изданию Foreign Policy поставил ультиматум движению "Талибан"*.
Он пообещал уйти из политики и прекратить свою деятельность, но только при соблюдении талибами двух обязательных условий. Первое касается создания инклюзивного правительства (разделить власть), а второе - обеспечения равных прав и свобод всем гражданам страны.
"Мой план - сначала добиться мира и найти способ избежать войн и конфликтов, - подчеркнул Масуд, отметив, что борьба за мир продолжается вот уже последние полвека. - Нам всегда навязывали войну".
Впрочем, лидер сопротивления считает также, что "мир не означает сдаться и позволить несправедливости и неравенству продолжаться в Афганистане".
Напомним, движение "Талибан" взяли под контроль Кабул 15 августа. А до этого в руках талибов оказался почти весь Афганистан. На сегодняшний день провинция Панджшер остаётся единственной не подконтрольной талибам и активно сопротивляется.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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