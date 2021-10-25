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Талибы* оценили заявление Путина об исключении их из террористов

25 октября 2021, 11:15  •  114 • Политика
Фото: Saifurahman Safi/XinHua/www.globallookpress.com
Боевики призвали другие страны пересмотреть свои позиции
Движение "Талибан"* поприветствовало заявление президента Российской Федерации Владимира Путина, указавшего на возможность исключения организации из списка террористических. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Афганистана Абдул Кахар Балхи, сообщивший о завершении "времени войны" в исламской республике.
Представитель талибов указал в социальных сетях, что остальные страны также могут пересмотреть свои позиции в отношении Кабула. Захватившие власть боевики, указал он, стремятся достичь хороших отношений с остальным миром, руководствуясь принципом взаимности.
"Талибан приветствует план Путина исключить их из списка террористов", – заявил он на своей официальной странице в социальной сети "Твиттер".
Напомним, в ходе недавнего ежегодного заседания международного клуба "Валдай" президет Российской Федерации заявил, что решение о признании "Талибана" террористической организацией принималось на уровне Организации Объединенных Наций. Вне зависимости от того, какая складывается ситуация в исламской республике, российская сторона солидарна с ООН и будет принимать решение об исключении из указанного списка. Позиция Кремля будет сводиться именно к "этому направлению", а все решения необходимо принимать в рамках общепринятых методов – то есть таким же образом, каким  было принято решение о включении "Талибана" в перечень террористических организаций.
Ранее политолог Геворг Мирзаян озвучил пять требований, которые имеются у российской сторооны в отношении "Талибана".
*запрещенная в России организация

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