Талибы* оценили заявление Путина об исключении их из террористов

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Боевики призвали другие страны пересмотреть свои позиции

Движение "Талибан"* поприветствовало заявление президента Российской Федерации Владимира Путина, указавшего на возможность исключения организации из списка террористических. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Афганистана Абдул Кахар Балхи, сообщивший о завершении "времени войны" в исламской республике.

Представитель талибов указал в социальных сетях, что остальные страны также могут пересмотреть свои позиции в отношении Кабула. Захватившие власть боевики, указал он, стремятся достичь хороших отношений с остальным миром, руководствуясь принципом взаимности.

"Талибан приветствует план Путина исключить их из списка террористов", – заявил он на своей официальной странице в социальной сети "Твиттер".

Напомним, в ходе недавнего ежегодного заседания международного клуба "Валдай" президет Российской Федерации заявил, что решение о признании "Талибана" террористической организацией принималось на уровне Организации Объединенных Наций. Вне зависимости от того, какая складывается ситуация в исламской республике, российская сторона солидарна с ООН и будет принимать решение об исключении из указанного списка. Позиция Кремля будет сводиться именно к "этому направлению", а все решения необходимо принимать в рамках общепринятых методов – то есть таким же образом, каким было принято решение о включении "Талибана" в перечень террористических организаций.

Ранее политолог Геворг Мирзаян озвучил пять требований, которые имеются у российской сторооны в отношении "Талибана".

*запрещенная в России организация