Талибы отказались вести переговоры с Кабулом, пока правительство Афганистана контролируется США

Высокопоставленный представитель движения «Талибан» руководитель политофиса движения Шер Мохаммад Аббас Станикзай заявил, что пока правительство Афганистана находится под контролем США, движение не будет вести с официальным Кабулом переговоров.

Движение «Талибан» (организация признана террористической по решению Верховного суда РФ) не ведет прямых переговоров с правительством Афганистана. Об этом в ходе встречи московского формата консультаций по Афганистану заявил высокопоставленный представитель движения руководитель политофиса Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

Представитель «Талибана» подчеркнул, что нынешнее правительство Афганистана не представляет его народ, цитирует Станикзая агентство Reuters.

«Это правительство не представляет народ Афганистана», поэтому талибы отказываются вести с ним прямые переговоры до тех пор, пока не будет решена проблема с американцами», - заявил Шер Мохаммад Аббас Станикзай.