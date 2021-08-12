Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы"...
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно...
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Органи...
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Рос...
Главная / Политика

Талибы освободили боевиков из тюрьмы Кандагара. Город взят, объявлена авиаблокада

12 августа 2021, 19:00  •  131 • Политика
Боевики из террористической организации "Талибан"* захватили тюрьму в Кандагаре и освободили сотни боевиков. Город взят, объявлена тотальная авиаблокада.
Террористы после длительной осады смогли взять штурмом тюрьму Кандагара, где сидит множество их приспешников. Сотрудники тюрьмы сложили оружие. Сотни заключённых оказались на свободе, сообщает телеканал Tolo News.
В городе всё ещё продолжаются столкновения между боевиками и силами безопасности, хотя, по некоторым данным, Кандагар уже находится под контролем талибов.
Местный аэропорт отменил все рейсы - как прибывающие, так и отправляющиеся.
Напомним, что ранее талибы заключили сделку с США. Они согласились остановить свою экспансию, если Штаты выведут войска из страны. Однако, когда Пентагон начал вывод своего контингента, боевики, не дожидаясь окончания этого процесса, вновь начали расширять зону влияния. Примечательно, что американские военные находятся в Афганистане с 2001 года. За 20 лет они не смогли ни разбить исламистов, ни сформировать самостоятельное правительство.
*"Талибан" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





131
Источник
Похожие новости
12 августа 2021, 05:15
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений Путина Киеву
12 августа 2021, 03:27
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского в непрофессионализме
12 августа 2021, 08:55
"Это не просто провокация": Гости украинского саммита получили грозный сигнал из России
12 августа 2021, 05:15
Жилин: "Ребята в очочках из ГРУ - это гении информации, а не злодеи с ядами"
12 августа 2021, 07:05
Депутат Нилов о пережитом в 90-х: "Под крики "чемодан - вокзал - Россия" нас выгоняли"
12 августа 2021, 12:35
У Зеленского предложили по закону разграничить русский язык
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2021, 05:15
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений Путин...
12 августа 2021, 03:27
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского в неп...
12 августа 2021, 05:15
Унижают Украину: на Ницой и Фарион подадут заявление в полицию
12 августа 2021, 08:55
"Это не просто провокация": Гости украинского саммита получили грозный сигн...
12 августа 2021, 11:40
Ветеран КГБ снимает печать молчания. Генералы, нажившиеся на гибели СССР, поимённо
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2021, 21:30
"Наши показывают класс": Мария Захарова ответила на провокацию Минобороны Украины
06 августа 2021, 14:30
Шойгу рассказал Киеву тонкий одесский анекдот. В ответ последовало оскорбление от Гончаренко
09 августа 2021, 10:20
Польше нужен Калининград: конфликт уже начался
08 августа 2021, 09:35
Признание Зеленского: все правители Украины ее ненавидят
07 августа 2021, 09:45
В Украине обвинили Россию в хищении технологий, по которым был разработан истребитель Су-75 Checkmate
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - политолог
06 августа 2021, 07:10
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.