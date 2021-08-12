Талибы освободили боевиков из тюрьмы Кандагара. Город взят, объявлена авиаблокада

Боевики из террористической организации "Талибан"* захватили тюрьму в Кандагаре и освободили сотни боевиков. Город взят, объявлена тотальная авиаблокада.

Террористы после длительной осады смогли взять штурмом тюрьму Кандагара, где сидит множество их приспешников. Сотрудники тюрьмы сложили оружие. Сотни заключённых оказались на свободе, сообщает телеканал Tolo News.

В городе всё ещё продолжаются столкновения между боевиками и силами безопасности, хотя, по некоторым данным, Кандагар уже находится под контролем талибов.

Местный аэропорт отменил все рейсы - как прибывающие, так и отправляющиеся.

Напомним, что ранее талибы заключили сделку с США. Они согласились остановить свою экспансию, если Штаты выведут войска из страны. Однако, когда Пентагон начал вывод своего контингента, боевики, не дожидаясь окончания этого процесса, вновь начали расширять зону влияния. Примечательно, что американские военные находятся в Афганистане с 2001 года. За 20 лет они не смогли ни разбить исламистов, ни сформировать самостоятельное правительство.

*"Талибан" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.