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Талибы* обстреляли митингующих в Афганистане. Есть жертвы - СМИ
18 августа 2021, 13:25 • 160 • Политика
В провинции Афганистана прошли митинги против национального флага. По информации прессы, есть пострадавшие.
СМИ сообщают, что в афганской провинции Нангархар талибы* обстреляли митингующих. Те выступали в поддержку национального флага. Есть пострадавшие и убитые. Афганская пресса эту информацию пока не подтвердила.
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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