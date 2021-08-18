Талибы* обстреляли митингующих в Афганистане. Есть жертвы - СМИ

В провинции Афганистана прошли митинги против национального флага. По информации прессы, есть пострадавшие.

СМИ сообщают, что в афганской провинции Нангархар талибы* обстреляли митингующих. Те выступали в поддержку национального флага. Есть пострадавшие и убитые. Афганская пресса эту информацию пока не подтвердила.

*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.